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18:58 (мск), источник: ТАСС

Захарова заявила о готовности России к конкретным действиям по обмену заключенными с США

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Российская сторона готова к профессиональному разговору и конкретным действиям по обмену заключенными с США. Об этом заявила в воскресенье официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в программе «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия-1».

Источник: РИА "Новости"

«Я еще раз хочу подчеркнуть: российская сторона готова к профессиональному разговору и конкретным действиям на этот счет. Но только профессионально. [Готовы] те люди, которые должны этим заниматься? И эта работа делается не у микрофонов», — сказала дипломат, отвечая на вопрос о шансах обмена заключенного в США россиянина Виктора Бута до конца года.

Захарова подчеркнула, что успех переговоров по обмену заключенными никогда не бывает «заслугой одного человека, одной структуры», работает коллектив профессионалов.

«С российской стороны все к этому готово. Если американская сторона будет продолжать заниматься жуткой, страшной политической интригой и дрязгами, тогда пусть американские граждане знают своих героев», — резюмировала она.

Ранее Вашингтон предложил Москве обменять российского бизнесмена Виктора Бута, отбывающего в Соединенных Штатах тюремный срок за торговлю оружием, на осужденную за контрабанду и хранение наркотиков Бриттни Грайнер и осужденного в РФ за шпионаж Пола Уилана. Обмен заключенными стал одной из тем телефонной беседы главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена 29 июля. Как заявила по итогам разговора российская сторона, Лавров настоятельно предложил американскому коллеге вернуться в этом вопросе к «тихой дипломатии».

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