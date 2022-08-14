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22:03 (мск), источник: © РИА Новости

Запорожская область обвинила Киев в реализации варварского сценария по ЗАЭС

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 авг — РИА Новости. Киевские власти добиваются реализации варварского сценария выброса радиации на Запорожской АЭС, чтобы остановить дальнейшее продвижение союзных сил, заявил РИА Новости член главного совета администрации региона Владимир Рогов.

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Источник: © РИА Новости

«Украинские военные целенаправленно обстреливают Энергодар и Запорожскую АЭС, добиваясь реализации своего варварского сценария выброса радиации. Согласно плану украинского офиса президента нужно любым путем добиться демилитаризации зоны АЭС, чтобы со станции и прилегающей к ней территории ушли российские силы безопасности, в частности системы ПВО. Добиться этого киевский режим пытается путем нанесения ударов по комплексу хранилища отработанных ядерных отходов и контуру охлаждения реакторов АЭС, что соответственно создает угрозу нового Чернобыля в Европе», — сказал Рогов.

По его словам, согласно задумке киевского режима, это должно остановить продвижение союзных сил.

Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. На станции установлены шесть энергоблоков. ЗАЭС с марта находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов.

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