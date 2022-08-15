Палестина заявила о готовности возобновить диалог с Израилем

«Принцип переговоров и политического решения — стратегический для палестинского руководства. Мы не отказались от переговоров как варианта разрешения палестино-израильского конфликта, основанного на легитимности и резолюциях международного права, ведущих к согласованному решению о создании двух государств. Сейчас переговоры прекратились. Можно сказать, что политический процесс зашел в тупик и с тех пор не было зафиксировано ни одной попытки его возобновления», — сказал он.
По словам члена исполкома ООП, перемирие между Газой и Израилем «весьма хрупкое» и носит временный характер, поскольку факторы, приведшие к нынешней вспышке конфликта, не исчезли.
Последняя эскалация длилась с 5 по 8 августа, в этот раз бои шли между «Исламским джихадом» и Армией обороны Израиля (ЦАХАЛ). ХАМАС, который контролирует ситуацию в Газе с 2007 года, не стал вмешиваться в конфликт.
За три дня «Исламский Джихад» (запрещенная в РФ террористическая организация) выпустил свыше 1,1 тыс. ракет по Израилю, под огнем оказались не только города юга страны, но также Тель-Авив и Иерусалим.
С израильской стороны жертв удалось избежать: сообщалось о трех пострадавших от осколков ракет. Между тем в секторе Газа в результате авиаударов ЦАХАЛа погибли 44 человека, еще 350 ранены. Среди погибших — 15 детей. При посредничестве Египта «Исламский джихад» и Израиль смогли договориться о перемирии, оно вступило в силу в 23:30 7 августа.