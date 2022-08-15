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03:58 (мск), источник: Известия

В МИД Израиля сообщили о готовности стать посредником на переговорах РФ и Украины

Израиль по-прежнему готов выступить посредником на переговорах между Россией и Украиной. Об этом в интервью «Известиям» в понедельник, 15 августа, заявил спецпредставитель израильского МИД Алон Лави.

Источник: AFP 2022

По его словам, у РФ и Израиля сохраняется «честный разговор» и «открытые каналы связи».

Отвечая на вопрос, готов ли Израиль помочь в организации встречи российской и украинской сторон, дипломат уточнил: «Израиль всегда рядом».

«Израиль всегда готов и желает помочь снизить уровень насилия в мире любым способом, который другие страны посчитают целесообразным», — подчеркнул представитель израильского МИДа.

27 февраля тогда еще премьер-министр Израиля Нафтали Беннет (он ушел в отставку в конце июня) в разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным предложил посреднические услуги Израиля для приостановки военных действий на Украине.

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