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08:30 (мск), источник: ТАСС

Посол Украины в ФРГ раскритиковал Германию за нерешительность в вопросе поставок оружия

За этим может стоять желание не потерять окончательно отношения с Россией, отметил Андрей Мельник.

Источник: AFP 2022

БЕРЛИН, 15 августа. /ТАСС/. Посол Украины в Германии Андрей Мельник, который останется на своем посту до конца сентября, а в октябре вернется в Киев, в очередной раз выразил недовольство объемом оказываемой ФРГ военной помощи Киеву, раскритиковав правительство Германии за нерешительность в вопросе поставок вооружений его стране. Такое мнение он высказал в опубликованном в понедельник интервью редакционному объединению Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND).

«У нас сложилось впечатление, что Германия до сих пор не поставляет всего, что было бы необходимо и возможно без ослабления Бундесвера», — отметил Мельник. Например, когда речь шла о танках Leopard, которые Украина могла бы получить напрямую от германской промышленности, правительство ФРГ, по его словам, всегда приводило одно и то же оправдание: «Мы не хотим быть первыми». «Очевидно, что из уважения к России они [власти ФРГ] не хотят поставлять нам основные боевые танки напрямую, хотя Leopard-1 уже больше 40 лет, а ищут обходные пути через модель круговых обменов, которые затем полностью терпят неудачу или по крайней мере вызывают недовольство у заинтересованных сторон», — отметил дипломат.

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«Мы переживаем некую блокаду, которую я не могу понять. Вначале был аргумент, что украинцы не могут использовать немецкую технику. Но за три недели наши способные ребята научились осваивать Panzerhaubitze 2000», — сказал Мельник. Таким образом, по его утверждению, за всем этим стоит «чисто политическое решение». «Вероятно, за этим стоит желание не потерять окончательно отношения с Москвой. Вероятно, они [власти ФРГ] хотят оставить какое-то место для послевоенного периода, чтобы, возможно, снова выступить в роли посредника. Об этом можно только догадываться», — резюмировал посол Украины.

В то же время он заметил, что «сейчас дела идут лучше», чем раньше, имея в виду первые дни конфликта на Украине, когда Германия первоначально пообещала 5 тыс. защитных касок. Например, в настоящее время, как напомнил Мельник, Киев получил десять Panzerhaubitze 2000 и три реактивные системы залпового огня Mars II. «Мы благодарны за это и за Gepard и другие системы вооружения», — подытожил Мельник.

В заключение он подчеркнул, что после семи с половиной лет на дипломатической службе в Германии прощаться с Берлином ему нелегко. Что касается его будущего назначения по возвращении в Киев, он не стал спекулировать на эту тему. «Есть предложение моего министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, которое полностью поддерживает президент Владимир Зеленский, о том, чтобы я перешел в МИД Украины в качестве его заместителя», — сказал Мельник. «Я очень благодарен им за это доверие. Но согласно конституции, решение за нашим правительством. Поэтому я не хочу забегать вперед здесь», — указал дипломат.

О визите президента ФРГ

Мельник заявил, что в его стране все еще ждут визита президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера.

«Его [Штайнмайера] поездке ничто не мешает, президент [Украины] Владимир Зеленский дважды озвучивал свое приглашение по телефону», — отметил он. Мельник останется на своем нынешнем посту до конца сентября, а в октябре должен вернуться в Киев.

О поставках вооружений Киеву

21 июня правительство ФРГ впервые опубликовало перечень вооружений, переданных Украине, и план дальнейших поставок, который включает 30 зенитных самоходных установок Gepard, систем ПВО IRIS-T, три Mars, 22 грузовика и 80 пикапов. В списке уже поставленных вооружений и материалов насчитывается 38 позиций, в перечне запланированных значатся еще 25. 26 июля министр обороны ФРГ Кристине Ламбрехт заявила, что Германия поставила Украине обещанные реактивные системы залпового огня (РСЗО) типа Mars-II.

29 июля Минобороны Германии сообщило, что Берлин направит Украине 16 танковых мостоукладчиков Biber. Шесть единиц техники будут поставлены в текущем году, остальные — в следующем. Также Украина получила из ФРГ самоходные гаубицы Panzerhaubitze 2000. 27 июля стало известно, что Германия одобрила поставки еще 100 гаубиц.

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