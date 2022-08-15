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10:44 (мск), источник: Lenta.Ru

Кличко рассказал об угрозах из офиса президента

Офис президента Украины Владимира Зеленского угрожал лишением гражданства мэру Киева Виталию Кличко. Слова главы украинской столицы приводит издание «Бабель».

Источник: РИА "Новости"

По его словам, угроза поступила после того, как он подписал открытое письмо к президенту с просьбой вернуть гражданство главе территориальной обороны Геннадию Корбану. «Расскажу вам тайну. После того, как я подписал письмо, был у меня разговор с намеком: “Ты так проактивен, мы еще за твое немецкое гражданство не брались”», — сказал мэр.

Тем не менее Кличко отрицает наличие немецкого гражданства.

Он объяснил, что большую часть жизни учился в Германии и Америке, но отверг возможность получить гражданство этих стран.

Издание уточнило у Кличко, была ли эта угроза из администрации главы страны. «Ну, а откуда? Из ЖЭКа?» — сыронизировал глава города.

Он также добавил, что из офиса президента он общается только с заместителем главы Кириллом Тимошенко.

Ранее депутат Верховной Рады Украины Сергей Власенко показал в соцсетях фото якобы секретного указа Зеленского о лишении ряда политиков и бизнесменов украинского гражданства. В список из десяти фамилий вошли Корбан, Коломойский и политик Вадим Рабинович.

Позже стало известно, что у главы теробороны изъяли паспорт во время пересечения границы. Политика не пустили на территорию страны, объяснив это тем, что его гражданство приостановлено.

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