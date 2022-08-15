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19:39 (мск), источник: Lenta.Ru

Канцлер Германии призвал не ограничивать выдачу виз россиянам

Канцлер Германии Олаф Шольц считает, что власти стран Евросоюза не должны ограничивать выдачу виз россиянам, и призвал оставить им «возможность сбежать от диктатуры». Цитату приводит Reuters.

Источник: Reuters

«Важно понять, что многие люди бегут из России, потому что они не согласны с российским режимом. Решения, которые мы принимаем, не должны усложнять им выезд из страны и побег от диктатуры в России», — добавил канцлер ФРГ.

Комментарий Шольца прозвучал на фоне введения запретов на выдачу виз россиянам в ряде стран — пока речь идет о Чехии, Эстонии, Латвии и Литве. Дания и Нидерланды не выдают россиянам краткосрочные визы. Члены правительства Финляндии должны встретиться 16 августа, чтобы обсудить этот вопрос, а финальное решение еще не принято. Соответствующие ограничения вводят в связи со спецоперацией России на Украине, начатой 24 февраля.

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