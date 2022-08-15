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22:18 (мск), источник: ТАСС

Путин назвал тщетными все попытки «отменить Россию»

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин убежден, что попытки «отменить Россию» бесперспективны и глупы. Такое мнение он высказал, обращаясь к участникам форума «Таврида. Арт».

Источник: Reuters

«Все попытки отменить нашу культуру, отменить Россию тщетны. Это просто глупость. А те, кто думает иначе, к несчастью для них, не выучили уроки истории», — сказал российский лидер в своем видеообращении, отметив при этом, что историю делают люди.

Глава государства заметил, что именно молодежь, умеющая мечтать и творить, работать и побеждать будет продолжать традиции культуры, обеспечивать преемственность поколений. Путин подчеркнул, что каждый из участников фестиваля — яркая, творческая личность. Он отметил, что молодые люди представляют различные направления культуры и искусства, но всех их объединяют общие и всем понятные ценности: вера в справедливость, любовь к Родине, стремление к саморазвитию, искреннее желание помогать людям.

Именно эти качества, качества национального характера делают наш народ непобедимым, а нашу тысячелетнюю культуру — великой.

Владимир Путин
президент России

Он рассказал, что ему известно о том, что участники форума своими творческими достижениями, своими делами поддерживают героев — солдат, офицеров, добровольцев и ополченцев в Донбассе. «Спасибо вам за это», — сказал президент России.

«Мы знаем, что любые сложности и испытания — это время новых возможностей, и часто говорим об этом. Это время смелых людей, это так и есть, а вы именно такие. Хочу пожелать всем вам обрести на “Тавриде” новых друзей, покорить новые вершины мастерства. Надеюсь, что открывающийся сегодня фестиваль станет для вас важной ступенью к этим вершинам. Успехов вам и всего самого-самого доброго», — заключил Путин.

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