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01:47 (мск), источник: RTVi

Трамп обвинил ФБР в «краже» трех его паспортов при обыске

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что в ходе обыска в его поместье Мар-а-Лаго на прошлой неделе агенты ФБР «украли три паспорта, включая один просроченный».

Источник: Reuters

Сообщение об этом он опубликовал в созданной по его инициативе социальной сети Truth Social. «Это нападение на политического оппонента на уровне, невиданном ранее в нашей стране», — возмутился Трамп.

Американские СМИ выражают недоумение по поводу того, почему у него три паспорта. Huffington Post предположила, что один документ с истекшим сроком действия, второй — действующий, а третий — «специальный», выданный ему как бывшему президенту США.

В интервью телеканалу Fox News Трамп заявил, что во время обыска агенты ФБР «ворвались и брали все, что хотели», запретив сотрудникам поместья вести съемку и перемещаться по комнатам. «Они могли взять все, что хотели, и положить туда все, что хотели. <…> ФБР могло подложить все, что угодно», — утверждает экс-президент США.

Трамп также заверил, что его представители связывались с министерством юстиции и предлагали сотрудничество, однако ведомство «пошло на беспрецедентные меры». Обыск был проведен с целью изъятия секретных документов, которые оказались в распоряжении Трампа, когда он занимал президентский пост, и впоследствии так и не были им возвращены.

Представители бывшего главы государства утверждают, что документы, на которых изначально стоял гриф «совершенно секретно» или «секретно», были лишены Трампом этого статуса в рамках его президентских полномочий.

«Никогда не было такого, чтобы правоохранительные органы использовались для проникновения в дом бывшего президента Соединенных Штатов, и в стране поднялся огромный гнев — на уровне, которого никогда раньше не было», — заявил Трамп.

Ранее The Wall Street Journal сообщала, что агенты ФБР обнаружили в Мар-а-Лаго 11 комплектов документов разной степени секретности, от «конфиденциальных» до «совершенно секретных». В Белом доме утверждали, что спецслужба не ставила действующего президента США Джо Байдена в известность о планируемом обыске.

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