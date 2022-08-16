Трамп обвинил ФБР в «краже» трех его паспортов при обыске

Сообщение об этом он опубликовал в созданной по его инициативе социальной сети Truth Social. «Это нападение на политического оппонента на уровне, невиданном ранее в нашей стране», — возмутился Трамп.
Американские СМИ выражают недоумение по поводу того, почему у него три паспорта. Huffington Post предположила, что один документ с истекшим сроком действия, второй — действующий, а третий — «специальный», выданный ему как бывшему президенту США.
В интервью телеканалу Fox News Трамп заявил, что во время обыска агенты ФБР «ворвались и брали все, что хотели», запретив сотрудникам поместья вести съемку и перемещаться по комнатам. «Они могли взять все, что хотели, и положить туда все, что хотели. <…> ФБР могло подложить все, что угодно», — утверждает экс-президент США.
Трамп также заверил, что его представители связывались с министерством юстиции и предлагали сотрудничество, однако ведомство «пошло на беспрецедентные меры». Обыск был проведен с целью изъятия секретных документов, которые оказались в распоряжении Трампа, когда он занимал президентский пост, и впоследствии так и не были им возвращены.
Представители бывшего главы государства утверждают, что документы, на которых изначально стоял гриф «совершенно секретно» или «секретно», были лишены Трампом этого статуса в рамках его президентских полномочий.
«Никогда не было такого, чтобы правоохранительные органы использовались для проникновения в дом бывшего президента Соединенных Штатов, и в стране поднялся огромный гнев — на уровне, которого никогда раньше не было», — заявил Трамп.
Ранее The Wall Street Journal сообщала, что агенты ФБР обнаружили в Мар-а-Лаго 11 комплектов документов разной степени секретности, от «конфиденциальных» до «совершенно секретных». В Белом доме утверждали, что спецслужба не ставила действующего президента США Джо Байдена в известность о планируемом обыске.