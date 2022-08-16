Посольство РФ в Вашингтоне предупредило о росте ядерных рисков из-за действий США

Об этом говорится в комментарии посольства России в Вашингтоне, опубликованном в понедельник в Telegram-канале дипмиссии.
«Сегодня США продолжают действовать без оглядки на безопасность и интересы других стран, что способствует повышению ядерных рисков. Американские шаги по дальнейшему втягиванию в гибридное противостояние с Россией в контексте украинского кризиса чреваты непредсказуемой эскалацией и прямым военным столкновением ядерных держав», — предупредили российские дипломаты.
В посольстве отметили, что обратили внимание на «огульную риторику администрации [США] о том, что действия России якобы не соответствуют статусу ответственной ядерной державы».
«Наша страна добросовестно выполняет взятые на себя в качестве ядерного государства обязательства и прилагает все усилия для снижения ядерных рисков», — подчеркнули дипломаты, отметив, что на этом фоне странно слышать подобные обвинения, «тем более от страны, в 1945 году подвергшей атомной бомбардировке мирное население Хиросимы и Нагасаки».