Из-за проливных дождей Стамбул стал новой Венецией Сильнейшие ливни размыли дороги, затоплены первые этажи зданий
Фоторепортажи
100Названы 100 финалистов конкурса WildArt Photographer of the Year
10Неприятные осадки: сильнейшие за 80 лет ливни обрушились на Сеул
Спецоперация на Украине
05:15 (мск), источник: ТАСС

Посольство РФ в Вашингтоне предупредило о росте ядерных рисков из-за действий США

ВАШИНГТОН, 16 августа. /ТАСС/. Соединенные Штаты продолжают действовать без оглядки на безопасность и интересы других государств, что ведет к повышению ядерных рисков.

Источник: РИА "Новости"

Об этом говорится в комментарии посольства России в Вашингтоне, опубликованном в понедельник в Telegram-канале дипмиссии.

«Сегодня США продолжают действовать без оглядки на безопасность и интересы других стран, что способствует повышению ядерных рисков. Американские шаги по дальнейшему втягиванию в гибридное противостояние с Россией в контексте украинского кризиса чреваты непредсказуемой эскалацией и прямым военным столкновением ядерных держав», — предупредили российские дипломаты.

В посольстве отметили, что обратили внимание на «огульную риторику администрации [США] о том, что действия России якобы не соответствуют статусу ответственной ядерной державы».

«Наша страна добросовестно выполняет взятые на себя в качестве ядерного государства обязательства и прилагает все усилия для снижения ядерных рисков», — подчеркнули дипломаты, отметив, что на этом фоне странно слышать подобные обвинения, «тем более от страны, в 1945 году подвергшей атомной бомбардировке мирное население Хиросимы и Нагасаки».

Во время загрузки произошла ошибка.
 Почему "Газпром" отказывается принимать турбину?
Его предательское и уродливое лицо было выставлено напоказ перед всем миром — МИД КНР о визите Пелоси
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта