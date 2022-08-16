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06:37 (мск), источник: Коммерсантъ

Китай ввел санкции против семи тайваньских политиков за поддержку независимости острова

Китай внес семь тайваньских политиков в список сторонников независимости острова. Против них введены санкции, передает «Синьхуа».

Источник: Reuters

Ограничения затронули представителя Тайваня в США Сяо Мэйцинь, заместителя спикера Законодательного юаня Цай Цичана, который встречал спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси, и других политиков. Китай называет их «несгибаемыми сепаратистами, выступающими за независимость острова».

Отношения между Китаем и Тайванем обострились на фоне визита Нэнси Пелоси, который состоялся несмотря на возражения Пекина. Против спикера Палаты представителей Конгресса США и ее родственников были введены санкции. Китай также разорвал сотрудничество с Вашингтоном по ряду направлений и приступил к масштабным учениям вокруг Тайваня.

Леонид Уварчев

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