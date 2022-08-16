Шойгу заявил, что операции ВСУ планируются в Вашингтоне и Лондоне

«Операции Вооруженных сил Украины планируются в Вашингтоне и Лондоне. Не только координаты целей для нанесения ударов предоставляются западными разведками, но и ввод этих данных в системы оружия проводится под полным контролем западных специалистов», — заявил Шойгу.
По словам министра, страны Запада несут ответственность за гибель мирного населения в Донбассе, поскольку они поставляют оружие НАТО Киеву.
Со временем такие данные, отметил Шойгу, станут достоянием общественности. В формировании реального представления о том, что происходит с другой стороны фронта, помогают показания военнопленных ВСУ. «Пренебрежительное отношение к потерям чужих солдат подтверждает тезис о том, что НАТО преследует на Украине исключительно корыстные интересы», — сказал министр.
Шойгу подчеркнул, что Лондон является главным спонсором киевского режима, в чем ему пригодился колониальный опыт.
Объединенные силы Запада управляют руководством Украины в ходе гибридной войны против России, заявил Шойгу.
«На Украине российским военнослужащим противостоят объединенные силы Запада, которые управляют руководством этой страны в гибридной войне против России», — заявил он во вторник в ходе Московской конференции по международной безопасности.
По словам министра, наращиваются поставки вооружений и военной техники Киеву, Запад проводит обучение личного состава украинских вооруженных сил. «Передаются огромные финансовые средства на поддержание жизнеспособности националистического режима», — подчеркнул Шойгу.