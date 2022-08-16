Из-за проливных дождей Стамбул стал новой Венецией Сильнейшие ливни размыли дороги, затоплены первые этажи зданий
Фоторепортажи
11Сухой остаток: как кенийцы выживают без воды
13Сухой закон: как Европа выживает без воды
13:18 (мск), источник: ТАСС

Шойгу заявил, что операции ВСУ планируются в Вашингтоне и Лондоне

ПАРК «ПАТРИОТ» /Московская область/, 16 августа. / ТАСС/. Операции, которые проводят Вооруженные силы Украины, планируются в США и Великобритании. Об этом заявил министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу во вторник в ходе X Московской конференции по международной безопасности.

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

«Операции Вооруженных сил Украины планируются в Вашингтоне и Лондоне. Не только координаты целей для нанесения ударов предоставляются западными разведками, но и ввод этих данных в системы оружия проводится под полным контролем западных специалистов», — заявил Шойгу.

По словам министра, страны Запада несут ответственность за гибель мирного населения в Донбассе, поскольку они поставляют оружие НАТО Киеву.

«Роль Киева в подходе Запада к ведению боевых действий сводится к поставке живой силы, которая рассматривается как расходный материал. Этим объясняются огромные потери личного состава вооруженных сил и формирований территориальной обороны Украины», — добавил он, подчеркнув, что реальные цифры погибших военнослужащих и мобилизованных сил теробороны скрываются киевским руководством.

Со временем такие данные, отметил Шойгу, станут достоянием общественности. В формировании реального представления о том, что происходит с другой стороны фронта, помогают показания военнопленных ВСУ. «Пренебрежительное отношение к потерям чужих солдат подтверждает тезис о том, что НАТО преследует на Украине исключительно корыстные интересы», — сказал министр.

Шойгу подчеркнул, что Лондон является главным спонсором киевского режима, в чем ему пригодился колониальный опыт.

Гибридная война

Объединенные силы Запада управляют руководством Украины в ходе гибридной войны против России, заявил Шойгу.

«На Украине российским военнослужащим противостоят объединенные силы Запада, которые управляют руководством этой страны в гибридной войне против России», — заявил он во вторник в ходе Московской конференции по международной безопасности.

По словам министра, наращиваются поставки вооружений и военной техники Киеву, Запад проводит обучение личного состава украинских вооруженных сил. «Передаются огромные финансовые средства на поддержание жизнеспособности националистического режима», — подчеркнул Шойгу.

Следите за развитием темы Военная операция на Украине
 "Положение властей в Киеве выглядит все более отчаянным, запасов топлива и продовольствия на зиму у них нет"
Докладываю: принял сто двенадцать барышень. И что я буду делать с ними? — позвонил мне командир 218-й дивизии
Спецоперация на Украине
В СВР указали на разработку Западом планов по оккупации Украины
Глава МИД Украины: Запад ждет падения Киева
Шойгу исключил применение ядерного оружия на Украине
Путин: Запад уготовил для Украины судьбу пушечного мяса
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
Шойгу Сергей