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11:42 (мск), источник: © РИА Новости

Глава МИД Финляндии: Хельсинки сократит число выдаваемых россиянам виз

МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Финляндия сократит количество туристических виз, выдаваемых россиянам, заявил глава МИД страны Пекка Хаависто в эфире телеканала Yle.

Источник: © РИА Новости

«Министерство иностранных дел Финляндии подготовило механизм по ограничению выдачи виз россиянам, согласно которому сократят количество обычных туристических виз, а приоритет будет отдаваться путешествующим по семейным обстоятельствам, учебе или работе», — сказал министр.

Он добавил, что финские власти намерены ограничить количество принимаемых заявлений до одной пятой или одной десятой от текущего объема. Ранее Финляндия ежедневно принимала около тысячи заявлений, а в случае введения ограничений в день будет разрешено подавать 100−200 заявок, напоминает телеканал.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страны Запада должны запретить всем россиянам въезд на свою территорию, так как ответственность за начало спецоперации лежит на всем населении России.

Некоторые страны — Эстония, Латвия, Литва, Чехия, Словакия, Бельгия, Нидерланды и Дания — уже перестали выдавать краткосрочные шенгенские визы. На уровне ЕС этот вопрос уже обсуждается в рамках очередного пакета санкций.

В Москве обратили внимание на то, что ограничение выдачи виз противоречит европейскому законодательству и, если такой запрет примут, Евросоюз сам распишется в собственном национализме. И хотя Россия готова к любому развитию событий, она не оставит враждебные действия без ответа.

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