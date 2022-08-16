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14:21 (мск), источник: Российская газета

Delfi: Власти Эстонии закрыли границу с Россией в районе Нарвы

Эстонские власти закрыли проход через погранпереход Нарва-Ивангород. Об этом сообщил портал Delfi.

Источник: Reuters

«Эстонские пограничники уже несколько часов не пропускают едущих из РФ людей, среди которых и жители Эстонии, — пишет издание со ссылкой на очевидцев. — У портала пока нет данных о том, когда откроется граница».

Как отмечает Delfi, временное закрытие прохода через погранпереход может быть связано с тем, что во вторник в Нарве проходит демонтаж танка-памятника Т-34 и других советских мемориалов.

Ранее на портале государственного телерадиовещания (ERR) появилась информация о том, что танк-памятник Т-34, установленный в честь освобождения Нарвы советскими воинами от вермахта в 1944 году, сняли с постамента, погрузили на военный трейлер и везут в сторону Таллина.

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