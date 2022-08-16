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17:02 (мск), источник: Ведомости

Трампу вернули изъятые при обыске паспорта

Бывшему президенту США Дональду Трампу вернули паспорта, которые были изъяты при обысках на прошлой неделе в его резиденции Мар-а-Лаго в штате Флорида. Об этом телеканалу NBC News сообщил представитель министерства юстиции.

Источник: Reuters

ФБР признало, что в тот день, когда Трамп сообщил в своей социальной сети о том, что у него забрали паспорта, они находились в бюро расследований, но уже возвращены их владельцу. Бывший президент в своей социальной сети Truth Social вчера заявил, что три его паспорта, в том числе один с истекшим сроком годности, были «украдены» из его резиденции. Однако он не уточнил, были ли эти документы его личными или государственными, которые выдают президентам по вступлении в должность.

Обыски прошли в резиденции Трампа во Флориде 8 августа. Бывший президент отметил их неуместность, назвав это рейдом, и пожаловался, что агенты ФБР взломали сейф. По данным американских СМИ, обыск был связан с документами, которые Трамп забрал с собой после ухода из Белого дома. В частности, речь шла о бумагах, которые могли содержать секретные материалы, связанные в том числе с ядерным оружием, уточнила газета The Washington Post.

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