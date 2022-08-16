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21:47 (мск), источник: ТАСС

Власти Латвии хотят ограничить въезд для россиян по шенгенским визам

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Власти Латвии приняли пока неофициальное решение не продлевать виды на жительство для россиян и ограничить въезд по шенгенским визам.

Источник: Reuters

Об этом написал во вторник премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш на своей странице в Twitter. «Концептуально мы договорились не продлевать вид на жительство для граждан РФ и ограничить въезд по шенгенским визам. Мы ожидаем законопроект от МВД», — заявил глава правительства.

Как сообщил в воскресенье портал Delfi, президент Латвии Эгилс Левитс предложил провести проверку обоснованности ранее выданных россиянам виз и видов на жительство. По его мнению, впредь ВНЖ не следует выдавать тем постоянным жителям Латвии, которые решат получить гражданство РФ.

5 августа посольство Латвии в Москве на неопределенный срок приостановило прием от россиян заявлений на получение визы.

Европейские страны изучают возможность запретить выдачу туристических и даже учебных виз гражданам России. Инициативу уже поддержали страны Балтии, однако окончательное решение предстоит принять Евросоюзу.

В частности, Сейм Латвии назвал Россию страной — спонсором терроризма и инициировал введение против ее граждан ограничений, а Эстония прекратила впускать на свою территорию россиян с шенгенскими визами, выданными республикой. К настоящему моменту ограничили выдачу туристических виз россиянам Бельгия, Мальта, Дания, Латвия, Литва, Нидерланды, Словакия, Чехия, Эстония.

Справка
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