Власти Латвии хотят ограничить въезд для россиян по шенгенским визам

Об этом написал во вторник премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш на своей странице в Twitter. «Концептуально мы договорились не продлевать вид на жительство для граждан РФ и ограничить въезд по шенгенским визам. Мы ожидаем законопроект от МВД», — заявил глава правительства.
Как сообщил в воскресенье портал Delfi, президент Латвии Эгилс Левитс предложил провести проверку обоснованности ранее выданных россиянам виз и видов на жительство. По его мнению, впредь ВНЖ не следует выдавать тем постоянным жителям Латвии, которые решат получить гражданство РФ.
5 августа посольство Латвии в Москве на неопределенный срок приостановило прием от россиян заявлений на получение визы.
Европейские страны изучают возможность запретить выдачу туристических и даже учебных виз гражданам России. Инициативу уже поддержали страны Балтии, однако окончательное решение предстоит принять Евросоюзу.
В частности, Сейм Латвии назвал Россию страной — спонсором терроризма и инициировал введение против ее граждан ограничений, а Эстония прекратила впускать на свою территорию россиян с шенгенскими визами, выданными республикой. К настоящему моменту ограничили выдачу туристических виз россиянам Бельгия, Мальта, Дания, Латвия, Литва, Нидерланды, Словакия, Чехия, Эстония.