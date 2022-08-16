В ООН положительно оценили разговор Гутерриша с Шойгу

«Генеральный секретарь провел очень хороший телефонный разговор с министром обороны РФ Сергеем Шойгу вчера. Затрагивались вопросы договоренностей по экспорту зерна по Черному морю, а также другая сторона сделки — содействие экспорту продовольствия и удобрений из России на глобальные рынки», — заявил Дюжаррик на брифинге (цитата по ТАСС).
В министерстве также сообщили, что обсуждались условия безопасного функционирования Запорожской АЭС. Стефан Дюжаррик отметил, что ООН окажет содействие визиту миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС при согласии Киева. По его словам, линию соприкосновения можно пересечь только при согласии обеих сторон.
Стефан Дюжаррик сообщил, что 18 августа Антониу Гутерриш посетит Львов, где встретится с президентами Украины и Турции Владимиром Зеленским и Реджепом Тайипом Эрдоганом. Генсек ООН также посетит Одессу и Стамбул.
Ранее Антониу Гутерриш призывал Россию и Украину прекратить обстрелы в районе Запорожской АЭС. ООН гарантировал поддержку визита экспертов МАГАТЭ на АЭС. Россия обвинила секретариат организации в создании препятствий для приезда экспертов.