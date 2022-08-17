01:40 (мск), источник: Lenta.Ru
Посольство России отреагировало на демонтаж памятника Т-34 в Эстонии
Посольство России в Эстонии отреагировало на демонтаж танка-памятника Т-34 в Нарве.
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Комментарий опубликован в Telegram диппредставительства. Дипломаты назвали демонтаж ряда памятников, символизирующих победу над фашистской Германией в годы Второй мировой войны, среди которых и танк Т-34, «позорной войной с исторической правдой».
«Возможно, эстонские политики не осознают, что своими действиями они фактически способствуют реабилитации нацизма, однако от этого их историческая вина и ответственность перед грядущими поколениями меньше не становится», — добавили они.
В посольстве заявили, что «жалкие попытки скрыть исторические факты» обречены на провал, а «имена тех, кто уничтожал памятники воинам-освободителям, займут заслуженное место на доске позора мировой истории».
16 августа в Нарве начались работы по переносу танка-памятника Т-34 в Эстонский военный музей. Власти Эстонии решили пойти на такой шаг, несмотря на протесты местных жителей.