Глава Нацбанка Польши заявил о планах ФРГ «вернуть» бывшие земли

По его мнению, планам ФРГ вряд ли помешает риск возникновения хаоса в самой стране.
«Если раньше речь шла о слиянии германских государств или поглощении ГДР, то есть бывшей советской оккупационной зоны, то с момента выполнения этой задачи — о возвращении в той или иной форме своих бывших земель, находящихся сейчас в пределах польских границ», — высказался Глапинский.
Глава польского Нацбанка считает, что Берлин также планирует «подчинить себе» пояс стран между Германией и Россией.
«Путь к реализации этого сценария открыл выход Великобритании из ЕС», — предположил собеседник газеты.
Глапинский считает, что у Германии сложилось такое представление о «равновесии в Европе будущего».