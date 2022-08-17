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10:56 (мск), источник: © РИА Новости

Глава Нацбанка Польши заявил о планах ФРГ «вернуть» бывшие земли

МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Германия хочет «тем или иным образом вернуть» бывшие земли в пределах границ Польши, заявил в интервью Gazeta Polska председатель Национального банка страны Адам Глапинский.

Источник: © РИА Новости

По его мнению, планам ФРГ вряд ли помешает риск возникновения хаоса в самой стране.

«Если раньше речь шла о слиянии германских государств или поглощении ГДР, то есть бывшей советской оккупационной зоны, то с момента выполнения этой задачи — о возвращении в той или иной форме своих бывших земель, находящихся сейчас в пределах польских границ», — высказался Глапинский.

Глава польского Нацбанка считает, что Берлин также планирует «подчинить себе» пояс стран между Германией и Россией.

«Путь к реализации этого сценария открыл выход Великобритании из ЕС», — предположил собеседник газеты.

Глапинский считает, что у Германии сложилось такое представление о «равновесии в Европе будущего».

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