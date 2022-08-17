Австралия прекратила сдавать в аренду землю для российского посольства

«NCA управляет дипломатическим участком от имени всех австралийцев. Квартал представляет собой элитный участок в центре Канберры, недалеко от озера Берли-Гриффин и здания австралийского парламента. Продолжающиеся незавершенные работы умаляют общую эстетику, важность и достоинство территории, отведенной для дипломатических миссий и иностранных представительств в национальный капитал», — прокомментировала исполнительный директор NCA Салли Барнс.
Россия должна очистить участок в течение 20 дней после получения уведомления о прекращении аренды.
В дипмиссии России заявили о планах обратиться за юридической консультацией.
«Проект строительства действительно сталкивался со многими проблемами и задержками в течение нескольких лет. Однако это всегда было предметом конструктивных и откровенных консультаций между посольством и властями. Вызывает недоумение, почему власти Австралийской столичной территории решили расторгнуть договор аренды именно сейчас, когда процесс строительства идет без перебоев более двух лет, его результаты уже вполне очевидны, а перспективы довольно ясны», — сказал представитель российской дипмиссии (цитата по ТАСС).
Сейчас посольство России находится в пригороде Гриффита. Однако планировалось перенести его в столицу Австралии. В 2008 году Россия приобрела права на участок в Ярралумле, а в 2011 году получила разрешение на проведение строительных работ. По договору строительство должно завершиться к 2014 году, однако оно не окончено до сих пор.