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15:43 (мск), источник: © РИА Новости

Финляндия не планирует аннулировать уже выданные россиянам визы

ХЕЛЬСИНКИ, 17 авг — РИА Новости. Финляндия не планирует аннулировать шенгенские визы, уже выданные россиянам, сообщил глава финского МИД Пекка Хаависто на совместной пресс-конференции с эстонским коллегой Урмасом Рейнсалу. Трансляцию брифинга вел МИД Финляндии.

Источник: © РИА Новости

«Вчера наше правительство говорило о визах, и мы также ограничим выдачу туристических виз до 10%. Старые визы не трогаем, они еще действительны. В Шенгенской зоне проверки на границах стран отсутствуют. Мы хотим усилить давление, чтобы было больше действий. Это будет обсуждаться на встрече на уровне ЕС в конце августа», — отметил Хаависто.

Ранее в финском кабмине заявили, что Финляндия с начала сентября наполовину сократит число принимаемых заявлений на визы в России — до 500 в день, 20% всего времени зарезервируют для туристов и 80% — для людей, путешествующих по причинам, не связанным с туризмом.

Повышенный интерес у россиян к финским шенгенским визам возник после снятия Россией с 15 июля пандемийных ограничений на перемещение через сухопутную границу. Открытие границы и возобновление туризма на фоне продолжающейся российской спецоперации на Украине поставили в Финляндии вопрос об уместности присутствия в стране российских туристов.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в связи с заявлениями на Западе об ограничении выдачи виз россиянам отмечал, что недружественные к России страны Европы вводят санкции «до беспамятства», в Кремле надеются, что со временем «здравый смысл как-то проявит себя».

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