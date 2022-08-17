Финляндия не планирует аннулировать уже выданные россиянам визы

«Вчера наше правительство говорило о визах, и мы также ограничим выдачу туристических виз до 10%. Старые визы не трогаем, они еще действительны. В Шенгенской зоне проверки на границах стран отсутствуют. Мы хотим усилить давление, чтобы было больше действий. Это будет обсуждаться на встрече на уровне ЕС в конце августа», — отметил Хаависто.
Повышенный интерес у россиян к финским шенгенским визам возник после снятия Россией с 15 июля пандемийных ограничений на перемещение через сухопутную границу. Открытие границы и возобновление туризма на фоне продолжающейся российской спецоперации на Украине поставили в Финляндии вопрос об уместности присутствия в стране российских туристов.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в связи с заявлениями на Западе об ограничении выдачи виз россиянам отмечал, что недружественные к России страны Европы вводят санкции «до беспамятства», в Кремле надеются, что со временем «здравый смысл как-то проявит себя».