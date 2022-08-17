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16:10 (мск), источник: © РИА Новости

Турция решила восстановить дипотношения с Израилем

АНКАРА, 17 авг — РИА Новости. Турция приняла решения назначить посла в Израиль и восстановить дипломатические отношения, заявил глава МИД страны Мевлют Чавушоглу.

Источник: © РИА Новости

«Принято решение назначить посла в Израиль, от израильской стороны также пришел позитивный ответ в этом отношении. Скоро наша кандидатура будет представлена господину президенту», — отметил он на пресс-конференции.

Он также выразил надежду, что этот процесс пройдет успешно для обеих сторон.

Президент Израиля Ицхак Герцог заявил, что восстановление дипотношений поспособствует укреплению экономических отношений, а также дружбе израильского и турецкого народов.

«Добрососедские отношения и дух партнерства на Ближнем Востоке важен для всех нас», — подчеркнул он.

В свою очередь премьер-министр Яир Лапид заявил, что возобновление отношений с Турцией важно для региональной стабильности и является «важной экономической новостью для граждан Израиля».

Отношения между Израилем и Турцией резко ухудшились в 2010 году после инцидента с захватом израильским спецназом вышедшего из Турции в сектор Газа корабля «Мави Мармара».

В мае 2018 года Анкара предложила послу Израиля в Турции покинуть страну после акций протеста в секторе Газа на фоне 70-й годовщины образования Израиля и переноса посольства США из Тель-Авива в Иерусалим. Тогда в столкновениях погибли 59 палестинцев, более 2,7 тысячи получили ранения.

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