Путин призвал Авдеева не считать, что «пьют мужики и дальше будут пить»

«На что я обратил внимание: показатель заболеваемости с диагнозом “алкоголизм” и “алкогольный психоз” в 2021 году составил 122,6 случая на 100 тыс. граждан, что превышает показатель по России в 2,6 раза. Это много», — сказал Путин.
По его словам, необходимо «все-таки развернуть пропаганду здорового образа жизни».
«Нужно заниматься этим просто, не отдавать на откуп, не думать, что это какая-то второстепенная вещь: пьют мужики и дальше пить будут. Нет, все не так примитивно и просто, нужно просто этим заниматься», — сказал президент.
Однако только пропаганды недостаточно, нужно развивать инфраструктуру для занятий спортом — «физической культурой и культурой в самом прямом и широком смысле этого слова», сказал Путин.
По его словам, нужно также создавать все условия, чтобы люди эти объекты культуры могли посещать, а также заниматься развитием регионального здравоохранения.