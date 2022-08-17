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14:32 (мск), источник: РБК

Путин призвал Авдеева не считать, что «пьют мужики и дальше будут пить»

Во Владимирской области число жителей с диагнозом алкоголизм превышает средние по России значения, в области нужно развернуть пропаганду здорового образа жизни. Об этом президент России Владимир Путин заявил на встрече с губернатором Владимирской области Александром Авдеевым, следует из стенограммы на сайте Кремля.

Источник: Reuters

«На что я обратил внимание: показатель заболеваемости с диагнозом “алкоголизм” и “алкогольный психоз” в 2021 году составил 122,6 случая на 100 тыс. граждан, что превышает показатель по России в 2,6 раза. Это много», — сказал Путин.

По его словам, необходимо «все-таки развернуть пропаганду здорового образа жизни».

«Нужно заниматься этим просто, не отдавать на откуп, не думать, что это какая-то второстепенная вещь: пьют мужики и дальше пить будут. Нет, все не так примитивно и просто, нужно просто этим заниматься», — сказал президент.

Однако только пропаганды недостаточно, нужно развивать инфраструктуру для занятий спортом — «физической культурой и культурой в самом прямом и широком смысле этого слова», сказал Путин.

По его словам, нужно также создавать все условия, чтобы люди эти объекты культуры могли посещать, а также заниматься развитием регионального здравоохранения.

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