Фотоловушки Чернобыльского заповедника сняли нескольких животных На одном из снимков можно увидеть лошадей Пржевальского.
Фоторепортажи
10Победители конкурса Ocean Conservancy 2022
10Неприятные осадки: сильнейшие за 80 лет ливни обрушились на Сеул
Спецоперация на Украине
16:01 (мск), источник: Коммерсантъ

«РИА Новости»: Путин сменил командующего Черноморским флотом

По данным «РИА Новости Крым», членам военного совета Черноморского флота в Севастополе был представлен новый командующий. Им по приказу президента России Владимира Путина назначен вице-адмирал Виктор Соколов. Официально в Черноморском флоте эту информацию пока не комментируют. Прежним командующим Черноморского флота был адмирал Игорь Осипов. Он командовал с 3 мая 2019 года.

Источник: РИА "Новости"

«Публичного мероприятия не было, и, наверное, его и не будет в связи с введенным в городе “желтым” уровнем террористической опасности», — сообщили агентству источники на флоте. Другой источник отметил, что «когда идет специальная военная операция РФ, никто не обязан публично сообщать о таких назначениях — это нормально».

На данный момент, по информации «РИА Новости Крым», Соколов принимает дела.

Ранее о назначении Виктора Соколова на пост командующего ЧФ сообщал ряд СМИ — среди них севастопольское издание ForPost, которое писало об этом еще 11 августа, однако на тот момент подтверждения этому еще не было.

О представлении Соколова в Штабе Черноморского флота еще вчера сообщала «Крымская Газета». Однако большинство СМИ обратили на это внимание только сегодня.

Виктору Соколову 59 лет, он окончил Высшее военно-морское училище имени М. В. Фрунзе в 1985 году. С 2019 года Соколов возглавлял Военно-морскую академию им. адмирала флота Советского Союза Н. Г. Кузнецова. С 2013 года был заместителем командующего Северным флотом. Награждён орденами «За заслуги перед Отечеством» IV степени, Нахимова, «За военные заслуги» и «За морские заслуги».

Предыдущим командующим Черноморским флотом был адмирал Игорь Осипов. Информации о его новом назначении нет.

Юлия Абугалиева

 Дети погибших на «Курске» рассказали свои версии трагедии
ВВС США заявили о готовности американских ядерных сил
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
Путин Владимир