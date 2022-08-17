«РИА Новости»: Путин сменил командующего Черноморским флотом

«Публичного мероприятия не было, и, наверное, его и не будет в связи с введенным в городе “желтым” уровнем террористической опасности», — сообщили агентству источники на флоте. Другой источник отметил, что «когда идет специальная военная операция РФ, никто не обязан публично сообщать о таких назначениях — это нормально».
На данный момент, по информации «РИА Новости Крым», Соколов принимает дела.
Ранее о назначении Виктора Соколова на пост командующего ЧФ сообщал ряд СМИ — среди них севастопольское издание ForPost, которое писало об этом еще 11 августа, однако на тот момент подтверждения этому еще не было.
Виктору Соколову 59 лет, он окончил Высшее военно-морское училище имени М. В. Фрунзе в 1985 году. С 2019 года Соколов возглавлял Военно-морскую академию им. адмирала флота Советского Союза Н. Г. Кузнецова. С 2013 года был заместителем командующего Северным флотом. Награждён орденами «За заслуги перед Отечеством» IV степени, Нахимова, «За военные заслуги» и «За морские заслуги».
Предыдущим командующим Черноморским флотом был адмирал Игорь Осипов. Информации о его новом назначении нет.