Черноморский флот назвал сплетнями данные о назначении нового главкома

«Не верьте сплетням, когда будет назначен, тогда будет официально об этом сообщено», — сообщили РБК в отделе информационного обеспечения Черноморского региона.
О смене главкома Черноморского флота ранее сообщили «Крымская газета», официальный печатный орган крымского правительства, а также «РИА Новости Крым». По их данным, вместо Игоря Осипова командующим стал вице-адмирал Виктор Соколов.
«Приказ был главкома о его назначении. Членам военного совета пришло представление», — сказал собеседник агентства, отметив, что публичной церемонии назначения Соколова не было.
12 августа о том, что Осипова представили командному составу штаба Черноморского флота, писал «Московский комсомолец».
На сайте Минобороны сообщается, что Черноморским флотом по-прежнему командует адмирал Игорь Осипов. Эту должность он занял в мае 2019 года, а до этого был заместителем начальника Генштаба Вооруженных сил РФ. В мае 2015-го Осипова назначили командующим Каспийской флотилией. С сентября 2016-го по август 2018 года он был начальником штаба — первым заместителем командующего Тихоокеанским флотом. Награжден орденом «За морские заслуги».
Виктор Соколов с января 2020 года руководит Военно-морской академией им. адмирала Н. Г. Кузнецова в Санкт-Петербурге. В 2012—2013 годах он был командующим Кольской флотилией разнородных сил Северного флота, затем заместителем командующего Северным флотом. Имеет ордена «За заслуги перед Отечеством» IV степени с мечами, «За военные заслуги» и «За морские заслуги».
Штаб Черноморского флота находится в Севастополе. 31 июля, в день Военно-морского флота, штаб подвергся атаке самодельного беспилотника со взрывным устройством. Губернатор Михаил Развожаев сообщил о шести пострадавших. Власти региона заявили, что атаку совершили «укронацисты»; со слов сенаторов Сергея Цекова и Ольги Ковитиди, удар мог быть нанесен с территории Крыма или Севастополя. СК завел дело о покушении на убийство.
В апреле в Черном море затонул флагман флота крейсер «Москва». В Минобороны утверждают, что на корабле произошел пожар, в результате которого сдетонировал боезапас, крейсер получил серьезные повреждения корпуса, а впоследствии при буксировке в порт потерял равновесие на воде во время шторма. По данным министерства, из экипажа «Москвы» погиб один человек — старший мичман Иван Вахрушев, еще 27 пропали без вести. 396 членов экипажа эвакуировали.