Вучич отверг возможность проведения военной операции Сербии в Косово

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщил ранее, что на 18 августа намечены переговоры Вучича и «премьера» самопровозглашенной республики Косово Альбина Курти в Брюсселе. Очередной раунд диалога приветствовали посольства США в Белграде и Приштине. В среду президент Сербии отправился в Брюссель, где во второй половине состоялся его разговор с генсеком НАТО Йенсом Столтенбегом.
«Слушаем заявления о военном вторжении Сербии в некоторые образования или страны в регионе, по их словам, это должно было произойти пять месяцев, четыре месяца, три месяца, два месяца назад, но до сих пор не произошло. Что значит — они лгали, и никто ничего не говорил в связи с этим нарративом», — сказал Вучич на совместной пресс-конференции со Столтенбергом.
«Против Сербии легко использовать нынешнюю политическую ситуацию, поэтому я просил и НАТО, чтобы внимательно рассмотрели ситуацию в Косово и сказали, когда и где сербские силы перешли административную линию или границу, как они говорят. Нам необходим рациональный подход, разговоры, компромиссное решение, а не чьи-то желания найти решение, при котором кто-то мог бы шантажировать Сербию или приказать Сербии как себя вести», — подчеркнул Вучич и добавил, что может только отвергать сфабрикованные сообщения.