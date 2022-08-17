В МО РФ сообщили, что ВСУ оборудовали опорные пункты в детсадах Артемовска и Соледара

«В Артемовске боевики националистических батальонов в детском саду № 58 (ул. Горбатова) оборудовали опорный пункт и склад боеприпасов, а на прилегающей территории разместили артиллерийские орудия и минометы, при этом эвакуация мирных жителей из близлежащих домов не проводилась, националисты используют их в качестве живого щита», — заявил Мизинцев, который является руководителем межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию.
По словам генерал-полковника, украинские вооруженные формирования также разместили бронетехнику и РСЗО в детском саду Славянска, откуда обстреливают населенные пункты. «В Соледаре в детском саду № 59 (ул. Преображенская) подразделения ВСУ оборудовали опорный пункт, казармы и склады боеприпасов, развернули блокпосты и огневые точки», — отметил он, подчеркнув, что националисты запретили жителям покидать дома и жестко пресекают попытки эвакуироваться.