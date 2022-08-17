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21:58 (мск), источник: ТАСС

В МО РФ сообщили, что ВСУ оборудовали опорные пункты в детсадах Артемовска и Соледара

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Подразделения ВСУ, а также боевики националистических батальонов оборудовали опорные пункты и склады боеприпасов в детских садах Артемовска и Соледара. Об этом сообщил в среду начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Спецоперация на Украине
Источник: AFP 2022

«В Артемовске боевики националистических батальонов в детском саду № 58 (ул. Горбатова) оборудовали опорный пункт и склад боеприпасов, а на прилегающей территории разместили артиллерийские орудия и минометы, при этом эвакуация мирных жителей из близлежащих домов не проводилась, националисты используют их в качестве живого щита», — заявил Мизинцев, который является руководителем межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию.

По словам генерал-полковника, украинские вооруженные формирования также разместили бронетехнику и РСЗО в детском саду Славянска, откуда обстреливают населенные пункты. «В Соледаре в детском саду № 59 (ул. Преображенская) подразделения ВСУ оборудовали опорный пункт, казармы и склады боеприпасов, развернули блокпосты и огневые точки», — отметил он, подчеркнув, что националисты запретили жителям покидать дома и жестко пресекают попытки эвакуироваться.

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