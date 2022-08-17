23:19 (мск), источник: ТАСС
Зеленский заявил о возобновлении работы посольств 55 стран в Киеве
Президент Украины принял верительные грамоты у послов Киргизии, Румынии, Бельгии и Испании.
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КИЕВ, 17 августа. /ТАСС/. Дипломатические представительства 55 стран возобновили деятельность в столице Украины. Об этом в среду сообщил украинский президент Владимир Зеленский.
«Уже 55 дипломатических представительств возобновили работу», — сказал Зеленский в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале.
В среду президент принял верительные грамоты у послов Киргизии, Румынии, Бельгии и Испании. На встрече с дипломатами Зеленский отметил важность полноценной работы диппредставительств и пригласил иностранных партнеров на Украину. При этом он заявил, что Киев гарантирует их безопасность.
В мае Зеленский сообщал, что 37 посольств возобновили свою работу на Украине.
Ранее агентство УНИАН сообщало, что до 24 февраля в Киеве работало более 100 дипломатических представительств.