00:00 (мск), источник: ТАСС
В МИД РФ заявили, что Украина нарушает главный принцип МАГАТЭ, обстреливая ядерные объекты
Россия будет всячески способствовать визиту МАГАТЭ на Запорожскую АЭС в самое ближайшее время, отметили в ведомстве.
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ООН, 17 августа. /ТАСС/. Киев нарушает главный принцип МАГАТЭ, обстреливая ядерные объекты. Об этом заявил в среду, выступая на конференции стран — участниц Договора о запрещении ядерного оружия (ДНЯО), заместитель директора Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Игорь Вишневецкий.
Он отметил, что «в течение сегодняшнего дня украинская сторона еще раз обстреляла Запорожскую АЭС». «Украина продолжает осуществлять совершенно безответственные обстрелы Запорожской [атомной электро]станции, нарушая тем самым не только семь принципов директора [МАГАТЭ Рафаэля] Гросси <…>, но и базовый принцип», — указал Вишневецкий.
«Нельзя стрелять по ядерным объектам, нельзя подвергать артиллерийскому или еще какому-нибудь огню атомные станции. Это крайне опасно», — отметил он. «Украинская сторона это прекрасно понимает, но тем не менее занимается этим, занимаясь практически ядерным терроризмом, и вызывает большую озабоченность, что она в этом получает поддержку», — констатировал замглавы департамента МИД России. Это, по его словам, «может закончиться катастрофой».
Делегация МАГАТЭ на ЗАЭС
Как отметил дипломат, Россия крайне заинтересована в организации поездки делегации МАГАТЭ на Запорожскую АЭС (ЗАЭС) и будет всячески содействовать, чтобы такой визит состоялся в самое ближайшее время.
«В эти дни Россия ведет плотный диалог с руководством МАГАТЭ, Секретариатом ООН на предмет того, чтобы делегация МАГАТЭ во главе с ее генеральным директором Рафаэлем Гросси посетила Запорожскую АЭС и осуществила там гарантийные мероприятия в соответствии со своим мандатом, — сказал Вишневецкий. — Мы крайне заинтересованы в этом. Мы в свое время практически согласовали этот визит, он был сорван не по нашей вине».
«Я почти уверен, что такие же контакты по поводу посещения ЗАЭС ведутся и с Украиной по линии международных организаций. Очень хотелось бы надеяться, что миссия МАГАТЭ состоится в самое ближайшее время, — отметил дипломат. — Россия будет всячески этому содействовать».