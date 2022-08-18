00:40 (мск), источник: ТАСС
Госдеп США подтвердил переговоры с Турцией по ее запросу на истребители F-16
Турецкая делегация прибыла в Соединенные Штаты на связанные с этим обсуждения, отметили в ведомстве.
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ВАШИНГТОН, 18 августа. /ТАСС/. Госдепартамент США подтвердил проведение американо-турецких переговоров, относящихся к запросу Анкары на поставки истребителей F-16.
«Встречи идут. По запросу Турции о материально-техническом обслуживании F-16. Турецкая делегация прибыла в Соединенные Штаты на связанные с этим обсуждения», — заявил в среду на регулярном брифинге для журналистов руководитель пресс-службы американского внешнеполитического ведомства Нед Прайс.
«Мы не даем публичных комментариев относительно предполагаемых военных поставок и не подтверждаем их, пока о них официально не уведомлен Конгресс [США]», — отметил дипломат. Прояснять дальнейшие намерения правительства Турции в сфере военно-технического сотрудничества с США он предложил непосредственно у Анкары. «Мы переадресуем вас к турецким властям по поводу их планов закупок в области обороны», — сказал Прайс.
Переговоры по F-16
В понедельник телекомпания NTV сообщила, что военная делегация Турции вылетела в Вашингтон для проведения нового раунда переговоров с представителями администрации США о поставках Анкаре F-16. Эти консультации, как отмечал телеканал, продлятся несколько дней и будут носить технический характер.
Представители Турции и США в прошлом трижды встречались для обсуждения вопросов, касающихся сделки.
Министерство обороны Турции уточнило, что его «техническая делегация <…> по приглашению США вылетела в Вашингтон для проведения переговоров по вопросам скорейшей закупки и модернизации F-16».
Палата представителей Конгресса США 15 июля одобрила поправку к оборонному бюджету страны, которая ужесточает требования к условиям передачи Турции F-16. Она запрещает американской администрации продавать Турции или выдавать разрешение на экспорт новых самолетов F-16 или же компонентов для их модернизации до тех пор, пока президент США не предоставит Конгрессу подтверждение того, что подобная передача техники отвечает национальным интересам. Кроме того, администрация должна будет предоставить детальное описание шагов, нацеленных на то, чтобы F-16 не использовались Турцией «для повторяющихся неразрешенных полетов над территорией Греции».
Турция добивается получения 40 истребителей F-16 Block 70 и 80 комплектов Block 70 для модернизации стоящих на вооружении ее ВВС самолетов. О желании приобрести F-16 Анкара заявила после ее исключения из американской программы производства истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35 в связи с закупкой российских зенитных ракетных систем С-400.
Выступая в конце июня на пресс-конференции по итогам саммита НАТО в Мадриде, президент США Джо Байден высказался за продажу Турции F-16, а также модернизацию уже имеющихся у Анкары этих самолетов. Байден выразил уверенность в том, что американская администрация сможет заручиться согласием Конгресса США на реализацию планов такого рода.