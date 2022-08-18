Командир запорожского ополчения сообщил о наборе добровольцев

«Что идет набор и формирование — это никто не скрывает. Да, мы формируем сейчас освободительную армию, именно добровольческую, для освобождения Запорожского края», — пояснил Новиков.
По его словам, центром этого формирования является отряд «Троя», а в ряды бойцов набирают «духовитых» мужчин, людей, которые способны на поступок, у которых есть четкое понимание, зачем они там и что такое фашизм.
«Мы не ставим границы, что только запорожцы должны быть. Да, очень много ребят с Запорожья. Еще было бы больше, если бы не некоторые трудности с перемещением, потому что очень многие находятся на той территории еще. Но это все пойдет, как говорится, своим чередом — начнем двигаться, пополнение придет», — отметил собеседник агентства.
Во время проведения спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.