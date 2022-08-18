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08:23 (мск), источник: © РИА Новости

Командир запорожского ополчения сообщил о наборе добровольцев

МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Ополченцы Запорожской области формируют добровольческую армию для освобождения региона от украинских националистов, сообщил РИА Новости один из лидеров запорожского ополчения, командир отряда «Троя» Владимир Новиков с позывным «Алабай».

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«Что идет набор и формирование — это никто не скрывает. Да, мы формируем сейчас освободительную армию, именно добровольческую, для освобождения Запорожского края», — пояснил Новиков.

По его словам, центром этого формирования является отряд «Троя», а в ряды бойцов набирают «духовитых» мужчин, людей, которые способны на поступок, у которых есть четкое понимание, зачем они там и что такое фашизм.

«Мы не ставим границы, что только запорожцы должны быть. Да, очень много ребят с Запорожья. Еще было бы больше, если бы не некоторые трудности с перемещением, потому что очень многие находятся на той территории еще. Но это все пойдет, как говорится, своим чередом — начнем двигаться, пополнение придет», — отметил собеседник агентства.

Во время проведения спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.

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