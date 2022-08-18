Верховный суд призвал реже заключать обвиняемых под стражу

«Укреплению правовой защищенности подозреваемых и обвиняемых способствуют правовые позиции Верховного cуда России о более широком применении мер пресечения, не связанных с заключением под стражу», — заявил Лебедев (цитата по РАПСИ). По его словам, численность арестованных по решению суда снизилась в четыре раза по сравнению с периодом, когда аресты избирались прокурорами.
Также глава Верховного суда обратил внимание на недопустимость отказов в снятии судимости в связи с тяжестью преступления, наличием других судимостей, мягкостью отбытого наказания или непризнанием лицом своей вины. Так, по его словам, российские суды в прошлом году удовлетворили 65% ходатайств о снятии судимости.
В мае в России было переполнено 50 из 203 следственных изоляторов, как сообщал начальник управления исполнения приговоров и специального учета ФСИН Игорь Вединяпин. По его мнению, необходимо внести в УПК РФ поправки о более частом назначении альтернативных аресту мер пресечения.