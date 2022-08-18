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13:53 (мск), источник: Коммерсантъ

Верховный суд призвал реже заключать обвиняемых под стражу

В Верховном суде России считают, что вместо заключения обвиняемых под стражу необходимо использовать другие меры пресечения. Об этом сообщил глава Верховного суда Вячеслав Лебедев на Совещании председателей верховных судов государств—членов ШОС.

Источник: Александр Казаков, Коммерсантъ

«Укреплению правовой защищенности подозреваемых и обвиняемых способствуют правовые позиции Верховного cуда России о более широком применении мер пресечения, не связанных с заключением под стражу», — заявил Лебедев (цитата по РАПСИ). По его словам, численность арестованных по решению суда снизилась в четыре раза по сравнению с периодом, когда аресты избирались прокурорами.

Также глава Верховного суда обратил внимание на недопустимость отказов в снятии судимости в связи с тяжестью преступления, наличием других судимостей, мягкостью отбытого наказания или непризнанием лицом своей вины. Так, по его словам, российские суды в прошлом году удовлетворили 65% ходатайств о снятии судимости.

В мае в России было переполнено 50 из 203 следственных изоляторов, как сообщал начальник управления исполнения приговоров и специального учета ФСИН Игорь Вединяпин. По его мнению, необходимо внести в УПК РФ поправки о более частом назначении альтернативных аресту мер пресечения.

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Анастасия Ларина

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