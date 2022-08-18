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12:00 (мск), источник: Коммерсантъ

Медведев призвал европейцев отправить свои правительства в отставку

Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев считает, что граждане европейских стран недовольны политикой своих правительств. В частности, санкциями против России, которые, по его словам, провоцируют «холод в квартирах» и «пустые полки в холодильниках». В связи с этим европейцы должны «призвать к ответу» свои правительства, считает Медведев.

Источник: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Холод в батареях — это тепло европейской солидарности, а рост цен в продуктовых магазинах — минимальная плата за сохранение европейской демократии, которая может погибнуть от асфиксии в объятиях русского медведя», — описал ситуацию в Европе замглавы Совбеза.

«Правда, в свою очередь хотели бы увидеть, как граждане Европы не просто высказывают тихое недовольство действиями своих правительств, но и говорят что-то более внятное. Например, призывают их к ответу, наказывая за очевидную глупость. Тем более если “плата за европейскую демократию” — холод в квартирах и пустые полки в холодильниках, такая “демократия” — для безумных», — написал Медведев у себя в Telegram-канале.

Причиной такой политики, по его словам, стала отставка кабинета министров в четырех европейских странах.

Туда им и дорога. И это явно не конец. Голоса избирателей — мощный рычаг воздействия даже на самых отмороженных политиканов.

 считает замглавы Совбеза

Наконец, Медведев призвал европейцев бороться против такой политики.

Так действуйте, европейские соседи! Не молчите. Призовите своих недоумков к ответу. И мы вас услышим.

Дмитрий Медведев
замглавы Совбеза РФ

По данным экспертов, опрошенных Bloomberg, риск того, что экономика еврозоны столкнется с рецессией, вырос с 45% до 60%. По данным агентства, инфляция в еврозоне в среднем составит почти 8% в 2022 году. По итогам второго квартала 2022 года ВВП стран Еврозоны увеличился на 0,7%, тогда как инфляция ускорилась до 8,9% в годовом выражении.

Анастасия Ларина

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