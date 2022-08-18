Медведев призвал европейцев отправить свои правительства в отставку

«Холод в батареях — это тепло европейской солидарности, а рост цен в продуктовых магазинах — минимальная плата за сохранение европейской демократии, которая может погибнуть от асфиксии в объятиях русского медведя», — описал ситуацию в Европе замглавы Совбеза.
«Правда, в свою очередь хотели бы увидеть, как граждане Европы не просто высказывают тихое недовольство действиями своих правительств, но и говорят что-то более внятное. Например, призывают их к ответу, наказывая за очевидную глупость. Тем более если “плата за европейскую демократию” — холод в квартирах и пустые полки в холодильниках, такая “демократия” — для безумных», — написал Медведев у себя в Telegram-канале.
Причиной такой политики, по его словам, стала отставка кабинета министров в четырех европейских странах.
Наконец, Медведев призвал европейцев бороться против такой политики.
По данным экспертов, опрошенных Bloomberg, риск того, что экономика еврозоны столкнется с рецессией, вырос с 45% до 60%. По данным агентства, инфляция в еврозоне в среднем составит почти 8% в 2022 году. По итогам второго квартала 2022 года ВВП стран Еврозоны увеличился на 0,7%, тогда как инфляция ускорилась до 8,9% в годовом выражении.