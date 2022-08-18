СМИ: премьер Финляндии Марин подверглась резкой критике из-за утечки видео с вечеринки

На видео Марин пьет, танцует, поет и веселится в компании других людей. Отмечается, что многие финны сочли поведение 36-летней женщины недостойным премьера страны.
Сама Марин в эфире телекомпании Yle заявила, что не видит ничего предосудительного в видеозаписях из социальных сетей, на которых она веселится в компании друзей. Она отметила, что на ключевых государственных должностях находятся обычные люди, которые могут вести обычную жизнь.
«У меня есть семья, работа, а еще у меня есть свободное время, которое я провожу с друзьями так же, как и многие другие люди моего возраста», — отметила она.
«Сожалею, что эти видео стали достоянием общественности. Они были сняты на одной из вечеринок с друзьями несколько недель назад. Мы отрывались, танцевали и пели», — оправдала себя премьер.
Это уже не первый подобный скандал с участием Марин. В декабре 2021 года в Финляндии разразился скандал из-за того, что премьер провела вечер в ночном клубе, будучи зараженной коронавирусом, о чем она узнала позже.
Ранее Санна Марин заявила, что финские власти работают над укреплением границы с Россией. По ее словам, они готовы в будущем вкладывать еще больше средств в подготовку к возможным угрозам и наращиванию военного потенциала.