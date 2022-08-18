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Спецоперация на Украине
14:19 (мск), источник: Газета.Ру

МО РФ: три самолета МиГ-31 с ракетами «Кинжал» перебазированы в Калининградскую область

Российское Министерство обороны сообщило, что три самолета МиГ-31и, оснащенные гиперзвуковым авиационным комплексом «Кинжал» были перебазированы на аэродром Чкаловск Калининградской области.

Источник: РИА "Новости"

В ведомстве уточнили, что операция была проведена в четверг, 18 августа, в рамках мероприятий стратегического сдерживания.

«В ходе полета отработаны вопросы взаимодействия с истребительной авиацией шестой армии ВВС и ПВО, а также морской авиацией Балтийского флота», — добавили в министерстве.

Оборонное ведомство уточнило, что дежурство самолетов на аэродроме будет круглосуточным.

Ранее заместитель главкома ВКС России генерал-лейтенант Сергей Дронов заявлял, что гиперзвуковые ракеты «Кинжал», которыми вооружены истребители МиГ-31И, успешно применяются в военной спецоперации на Украине. Впервые Россия применила гиперзвуковые ракеты авиационного ракетного комплекса в ходе спецоперации в марте текущего года.

Скорость ракеты «Кинжал» в десять раз превышает скорость звука, дальность применения — более 2 тыс. км.

Во время загрузки произошла ошибка.
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