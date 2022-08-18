МО РФ: три самолета МиГ-31 с ракетами «Кинжал» перебазированы в Калининградскую область

В ведомстве уточнили, что операция была проведена в четверг, 18 августа, в рамках мероприятий стратегического сдерживания.
«В ходе полета отработаны вопросы взаимодействия с истребительной авиацией шестой армии ВВС и ПВО, а также морской авиацией Балтийского флота», — добавили в министерстве.
Оборонное ведомство уточнило, что дежурство самолетов на аэродроме будет круглосуточным.
Ранее заместитель главкома ВКС России генерал-лейтенант Сергей Дронов заявлял, что гиперзвуковые ракеты «Кинжал», которыми вооружены истребители МиГ-31И, успешно применяются в военной спецоперации на Украине. Впервые Россия применила гиперзвуковые ракеты авиационного ракетного комплекса в ходе спецоперации в марте текущего года.
Скорость ракеты «Кинжал» в десять раз превышает скорость звука, дальность применения — более 2 тыс. км.