МИД РФ: демилитаризация зоны вокруг ЗАЭС сделает станцию более уязвимой

Нечаев отметил, что Киев неоднократно устраивал провокации вокруг ЗАЭС. Он также добавил, что украинские власти не в состоянии «контролировать националистические формирования».
«По этой же причине неприемлемо предложение о демилитаризованной зоне вокруг Запорожской АЭС», — сказал представитель МИД (цитата по ТАСС).
Кроме того, Нечаев выразил надежду, что поездка делегации МАГАТЭ на ЗАЭС состоится в ближайшее время. Он добавил, что визит экспертов был согласован еще в июне, но не случился по вине руководства Секретариата ООН.
Ранее сегодня Минобороны РФ сообщило о готовящейся Киевом провокации на ЗАЭС в период визита генсека ООН Антониу Гутерреша во Львов.
Идея демилитаризации территории близ станции, в том числе поднималась на заседании Совбеза ООН, которое состоялось 11 августа по запросу России. Тогда постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что такое решение может привести к новым провокациям и атакам.
16 августа стало известно о начале подготовки новой миссии МАГАТЭ на ЗАЭС. В ООН также сообщили о готовности обеспечить визит организации на станцию через Киев при согласии России и Украины. В МИД РФ возразили, что доставлять миссию через столицу Украины небезопасно, поскольку путь из Киева к ЗАЭС пролегает через линию фронта.
18 августа Антониу Гутерреш прибыл во Львов для участия в трехсторонних переговорах с президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Отмечается, что на встрече, в том числе обсудят ситуацию вокруг ЗАЭС.