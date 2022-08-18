В Херсоне и Запорожье назначили новых российских управленцев

Так, пост первого заместителя главы Херсонской обладминистрации по безопасности занял Алексей Катериничев, работавший до этого заместителем начальника центра по проведению спасательных операций особого риска «Лидер».
Бывший директор департамента металлургии и материалов Минпромторга РФ Семен Машкауцан стал заместителем председателя правительства—министром промышленности Херсонской области.
А областное министерство финансов возглавил Евгений Немтинов, который до последнего времени был начальником управления учета и отчетности министерства финансов Крыма.
В Запорожской области на пост заместителя министра труда и социальной политики назначен экс-руководитель управления соцзащиты одного из районов Краснодарского края Евгений Маркелов.
Основными руководящими органами на контролируемых российскими военными территориях Херсонской и Запорожской областей сейчас являются временные военно-гражданские администрации.
Председателем херсонского правительства с июля работает Сергей Елисеев, ранее занимавший должность первого замминистра по муниципальному развитию и внутренней политике Калининградской области. А правительством Запорожской области руководит бывший первый вице-губернатор Вологодской области Антон Кольцов.