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16:27 (мск), источник: Коммерсантъ

В Херсоне и Запорожье назначили новых российских управленцев

Сразу несколько российских чиновников назначены на руководящие посты в пророссийских администрациях, работающих на подконтрольных вооруженным силам России территориях Херсонской и Запорожской областей Украины. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службы этих администраций.

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Так, пост первого заместителя главы Херсонской обладминистрации по безопасности занял Алексей Катериничев, работавший до этого заместителем начальника центра по проведению спасательных операций особого риска «Лидер».

Бывший директор департамента металлургии и материалов Минпромторга РФ Семен Машкауцан стал заместителем председателя правительства—министром промышленности Херсонской области.

А областное министерство финансов возглавил Евгений Немтинов, который до последнего времени был начальником управления учета и отчетности министерства финансов Крыма.

В Запорожской области на пост заместителя министра труда и социальной политики назначен экс-руководитель управления соцзащиты одного из районов Краснодарского края Евгений Маркелов.

Основными руководящими органами на контролируемых российскими военными территориях Херсонской и Запорожской областей сейчас являются временные военно-гражданские администрации.

Параллельно там формируются правительства, которые уже возглавили управленцы из российских регионов.

Председателем херсонского правительства с июля работает Сергей Елисеев, ранее занимавший должность первого замминистра по муниципальному развитию и внутренней политике Калининградской области. А правительством Запорожской области руководит бывший первый вице-губернатор Вологодской области Антон Кольцов.

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