Зеленский и Гутерриш провели встречу во Львове

«ООН должна обеспечить безопасность этого стратегического объекта», — сообщается в Telegram-канале Зеленского. Помимо этого он, согласившись с предложением Гутерриша о создании демилитаризованной зоны вокруг АЭС, заявил, что станцию нужно полностью освободить от российских войск.
Гутерриш и Зеленский также договорились о координации в реализации «зерновой инициативы». Помимо этого они обсудили вопросы незаконной и принудительной депортации украинцев и освобождения из плена украинских военнослужащих и медиков.
Перед встречей с Антониу Гутерришем президент Украины принял президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Далее запланирована трехсторонняя встреча лидеров государств и генсека ООН.