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17:44 (мск), источник: Коммерсантъ

Зеленский и Гутерриш провели встречу во Львове

Президент Украины Владимир Зеленский и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш провели встречу во Львове. Они обсудили ситуацию вокруг Запорожской АЭС и поставок зерна.

«ООН должна обеспечить безопасность этого стратегического объекта», — сообщается в Telegram-канале Зеленского. Помимо этого он, согласившись с предложением Гутерриша о создании демилитаризованной зоны вокруг АЭС, заявил, что станцию нужно полностью освободить от российских войск.

Гутерриш и Зеленский также договорились о координации в реализации «зерновой инициативы». Помимо этого они обсудили вопросы незаконной и принудительной депортации украинцев и освобождения из плена украинских военнослужащих и медиков.

Перед встречей с Антониу Гутерришем президент Украины принял президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Далее запланирована трехсторонняя встреча лидеров государств и генсека ООН.

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