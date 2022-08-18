Орбан спрогнозировал завершение эпохи превосходства Запада из-за Украины

Политик считает, что Запад не может выиграть конфликт на Украине военным путем. Санкции против России никак не дестабилизировали ее экономику, в отличии от экономики Европы, кроме того, весь мир не встал на сторону США и Украины.
Также премьер-министр Венгрии отметил, что эта ситуация выгодна лишь тем, у кого есть собственные энергоносители.
Китай, по его мнению, также находится в выгодном положении, как и американские корпорации, в числе которых Exxon, утроившая прибыль, Chevron — четырехкратный рост прибыли, а также ConocoPhillips, которая увеличила прибыль в 3,5 раза после начала СВО.
Орбан и раньше неоднократно критиковал ЕС за введение санкций в отношении России. Так, 15 июля он заявил, что санкции не способствуют урегулированию ситуации на Украине и не оказывают ей помощи, а лишь вредят европейским странам. Премьер-министр отмечал, что Венгрия всегда выступала против санкций, поскольку они не помогают Украине и не сокращают сроки конфликта.
10 августа бывший постоянный представитель США в НАТО Иво Даалдер назвал президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, а также экс-премьера Италии Сильвио Берлускони «друзьями» президента России Владимира Путина в НАТО.