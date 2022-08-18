18 самых красивых станций метро со всего светаЗабудьте о грязных, тусклых и скучных платформах - вас ждут произведения искусства
Фоторепортажи
10Дым от рязанских пожаров достиг Москвы
10Неприятные осадки: сильнейшие за 80 лет ливни обрушились на Сеул
18:02 (мск), источник: Ведомости

Орбан спрогнозировал завершение эпохи превосходства Запада из-за Украины

Россия, Китай и крупные американские корпорации выиграют после окончания специальной военной операции (СВО) на Украине, Евросоюз же ослабнет, заявил в интервью Tichys Einblick премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. По его словам, ситуация вокруг Украины может привести к завершению эпохи господства стран Запада.

Спецоперация на Украине
Источник: Reuters

Политик считает, что Запад не может выиграть конфликт на Украине военным путем. Санкции против России никак не дестабилизировали ее экономику, в отличии от экономики Европы, кроме того, весь мир не встал на сторону США и Украины.

Большая часть мира демонстративно не выстраивается за странами Запада: китайцы, индийцы, бразильцы, Южная Африка, арабский мир, Африка. Вполне возможно, что именно эта война демонстративно положит конец господству Запада.

Виктор Орбан
премьер-министр Венгрии

Также премьер-министр Венгрии отметил, что эта ситуация выгодна лишь тем, у кого есть собственные энергоносители.

Русские наживаются. Импорт Евросоюза из России сократился на четверть, но доходы «Газпрома» удвоились.

Виктор Орбан
премьер-министр Венгрии

Китай, по его мнению, также находится в выгодном положении, как и американские корпорации, в числе которых Exxon, утроившая прибыль, Chevron — четырехкратный рост прибыли, а также ConocoPhillips, которая увеличила прибыль в 3,5 раза после начала СВО.

Орбан и раньше неоднократно критиковал ЕС за введение санкций в отношении России. Так, 15 июля он заявил, что санкции не способствуют урегулированию ситуации на Украине и не оказывают ей помощи, а лишь вредят европейским странам. Премьер-министр отмечал, что Венгрия всегда выступала против санкций, поскольку они не помогают Украине и не сокращают сроки конфликта.

10 августа бывший постоянный представитель США в НАТО Иво Даалдер назвал президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, а также экс-премьера Италии Сильвио Берлускони «друзьями» президента России Владимира Путина в НАТО.

 Москву заволокло смогом из-за лесных пожаров в Рязанской области
Объем торгов юанем на Мосбирже в моменте превысил торги долларом
Спецоперация на Украине
В Запорожье начали выдавать права и госномера образца РФ
В Энергодаре сообщили об ударе дронами-камикадзе со стороны ВСУ
МО РФ показало карту последствий чрезвычайной ситуации на ЗАЭС
При обстреле Светлодарска в ДНР погибли три человека
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
ЕС