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20:34 (мск), источник: Коммерсантъ

Путин призвал добиваться технологического суверенитета вместо полного импортозамещения

Президент Владимир Путин на совещании по развитию судостроительной отрасли заявил, что «все импортозаместить невозможно», но надо добиться технологического суверенитета. Он также отметил, что из-за невыполнения иностранными поставщиками обязательств российские судостроители столкнулись со сложностями. Россия ответит на недружественные действия иностранных поставщиков, отметил Путин.

Источник: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«В целом подчеркну, ситуация в мире и поведение наших западных партнеров вновь показали, что мы должны более активно развивать собственные компетенции в области судостроения. Я уже много раз говорил об этом: все импортозаместить невозможно, да и не нужно этого делать. Но добиваться технологического суверенитета по критическим позициям судового оборудования, по самым значимым производственным процессам и технологиям — нужно», — сказал глава государства (цитата по ТАСС).

«Отмечу, что в последнее время у российских судостроительных компаний возникли известные трудности с поставками иностранного оборудования и комплектующих для гражданских судов. Причина известна: она — в невыполнении зарубежными партнерами своих обязательств, причем ввиду чисто политических, конъюнктурных сиюминутных соображений и причин», — добавил он.

Подобные сложности в других отраслях уже обсуждались, было решено принять конкретные меры в ответ на недружественные действия зарубежных поставщиков, отметил президент.

По словам Путина, замещение иностранной техники и комплектующих в производстве рыболовных и других гражданских судов может повлиять на параметры уже запущенных проектов. Президент поручил сделать все, чтобы обеспечить выполнение производственных программ, а также свести к минимуму влияние негативных факторов.

Мария Федотова

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