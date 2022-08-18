Путин призвал добиваться технологического суверенитета вместо полного импортозамещения

«В целом подчеркну, ситуация в мире и поведение наших западных партнеров вновь показали, что мы должны более активно развивать собственные компетенции в области судостроения. Я уже много раз говорил об этом: все импортозаместить невозможно, да и не нужно этого делать. Но добиваться технологического суверенитета по критическим позициям судового оборудования, по самым значимым производственным процессам и технологиям — нужно», — сказал глава государства (цитата по ТАСС).
«Отмечу, что в последнее время у российских судостроительных компаний возникли известные трудности с поставками иностранного оборудования и комплектующих для гражданских судов. Причина известна: она — в невыполнении зарубежными партнерами своих обязательств, причем ввиду чисто политических, конъюнктурных сиюминутных соображений и причин», — добавил он.
Подобные сложности в других отраслях уже обсуждались, было решено принять конкретные меры в ответ на недружественные действия зарубежных поставщиков, отметил президент.
По словам Путина, замещение иностранной техники и комплектующих в производстве рыболовных и других гражданских судов может повлиять на параметры уже запущенных проектов. Президент поручил сделать все, чтобы обеспечить выполнение производственных программ, а также свести к минимуму влияние негативных факторов.