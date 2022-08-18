22:15 (мск), источник: Коммерсантъ
Politico: США не против ударов ВСУ американским оружием по Крыму
Высокопоставленный представитель американской администрации сообщил, что США не против ударов по Крыму, если Киев сочтет их необходимыми.
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Чиновник объяснил это тем, что оружие, поставленное Вашингтоном, предназначено для обороны, а любая цель, которую Киев преследует на своей земле, является обороной. Об этом представитель администрации, чье имя не называется, сообщил изданию Politico 17 августа.
«Конечно, мы не выбираем цели, и все, что мы предоставили, предназначено для целей самообороны. Любая цель, которую они решат преследовать на суверенной украинской земле, по определению является самообороной», — сообщил чиновник. На вопрос о принадлежности Крыма он заявил, что полуостров является частью Украины. Украинский чиновник, чье имя не называется, сообщил Politico, что послание поддержки дошло до Киева.
В материале издания упоминается о недавних взрывах в Крыму, причастность к которым официальный Киев не признавал. Спустя неделю после инцидента с детонацией боеприпасов на военном аэродроме Саки в Крыму 9 августа, на территории воинской части в Джанкойском районе произошел взрыв на складе боеприпасов.
Мария Федотова