Слуцкий: переговоры во Львове не гарантируют прекращение ядерного шантажа

«Обстановка вокруг Запорожской АЭС только накаляется. И переговоры во Львове пока не дали четких гарантий прекращения “ядерного шантажа” с украинской стороны. Киев как мантры повторяет лживые обвинения против России, полностью искажая картину происходящего сегодня в Запорожье», — заявил политик журналистам.
Он также поддержал идею провести внеочередной совет Думы, чтобы обсудить ситуацию на Украине и, в частности, на ЗАЭС.
«Мы должны четко обозначить свою позицию и, возможно, обратиться к международным институтам и парламентам стран мира относительно безопасности атомных объектов и недопустимости “ядерного терроризма” со стороны киевской хунты», — резюмировал он.
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов в четверг заявил о необходимости проведения внеочередного совета Госдумы в связи с ситуацией на Украине и для обсуждения ситуации вокруг Запорожской АЭС. Спикер Госдумы Вячеслав Володин позже сообщил, что до конца недели предложение будет обсуждено с главами фракций, окончательное решение примут в понедельник.