В России создали дрожжи с человеческим геномТехнология позволит производить препараты, востребованные при выращивании искусственных органов и в травматологии
Фоторепортажи
10Неприятные осадки: сильнейшие за 80 лет ливни обрушились на Сеул
11Французский ренессанс: как восстанавливают Нотр-Дам
Спецоперация на Украине
18 августа, источник: © РИА Новости

Слуцкий: переговоры во Львове не гарантируют прекращение ядерного шантажа

МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Ситуация вокруг Запорожской АЭС усугубляется, переговоры во Львове не дали четких гарантий прекращения «ядерного шантажа» со стороны Киева, заявил глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

Источник: © РИА Новости

«Обстановка вокруг Запорожской АЭС только накаляется. И переговоры во Львове пока не дали четких гарантий прекращения “ядерного шантажа” с украинской стороны. Киев как мантры повторяет лживые обвинения против России, полностью искажая картину происходящего сегодня в Запорожье», — заявил политик журналистам.

Он также поддержал идею провести внеочередной совет Думы, чтобы обсудить ситуацию на Украине и, в частности, на ЗАЭС.

«Мы должны четко обозначить свою позицию и, возможно, обратиться к международным институтам и парламентам стран мира относительно безопасности атомных объектов и недопустимости “ядерного терроризма” со стороны киевской хунты», — резюмировал он.

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов в четверг заявил о необходимости проведения внеочередного совета Госдумы в связи с ситуацией на Украине и для обсуждения ситуации вокруг Запорожской АЭС. Спикер Госдумы Вячеслав Володин позже сообщил, что до конца недели предложение будет обсуждено с главами фракций, окончательное решение примут в понедельник.

Справка
Новый пакет санкций Евросоюза. Что важно знатьСовет ЕС утвердил новый пакет санкций против России — «шестой с половиной», так как в него вошли в основном меры по уточнению санкций и приведению их в соответствие с американскими и британскими. РБК приводит самое важное из него
 Reuters узнало, почему Запад боится вводить новые санкции против России
The Sun: Россия сделала 'злодейское' предупреждение Западу
Возрастное ограничение 18+
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
Госдума