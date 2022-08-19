03:45 (мск), источник: ТАСС
Президент Индонезии заявил о планах очного участия в саммите G20 Путина и Си Цзиньпина
Мероприятие состоится
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ТАСС, 19 августа. Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин планируют очно участвовать в саммите Группы двадцати на Бали. Об этом в четверг в интервью агентству Bloomberg сообщил президент Индонезии Джоко Видодо.
«Си Цзиньпин приедет. Президент Путин тоже сказал мне, что приедет», — приводит агентство слова Видодо.
В четверг пресс-служба Кремля сообщила, что Путин обсудил по телефону с Видодо в том числе подготовку к саммиту G20 на Бали. Саммит G20 должен состояться на индонезийском острове Бали