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03:45 (мск), источник: ТАСС

Президент Индонезии заявил о планах очного участия в саммите G20 Путина и Си Цзиньпина

Мероприятие состоится 15−16 ноября на Бали.

Источник: AFP 2022

ТАСС, 19 августа. Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин планируют очно участвовать в саммите Группы двадцати на Бали. Об этом в четверг в интервью агентству Bloomberg сообщил президент Индонезии Джоко Видодо.

«Си Цзиньпин приедет. Президент Путин тоже сказал мне, что приедет», — приводит агентство слова Видодо.

В четверг пресс-служба Кремля сообщила, что Путин обсудил по телефону с Видодо в том числе подготовку к саммиту G20 на Бали. Саммит G20 должен состояться на индонезийском острове Бали 15−16 ноября в очном формате. Как заявил ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, решение об очном или заочном формате участия Путина в мероприятии еще не принято.

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