Власти Запорожской области заявили об усилении системы защиты ЗАЭС

Ранее официальный представитель министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что киевский режим готовит резонансную провокацию на Запорожской АЭС во время визита на Украину генсека ООН Антониу Гутеррешем. При этом Россию планируют обвинить в техногенной катастрофе.
«Система защиты АЭС усилена, всех деталей раскрывать не могу. Мы встречаем этот день во всеоружии, так как от режима Зеленского можно ожидать чего угодно», — сказал Рогов.
Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты генерал-лейтенант Игорь Кириллов в четверг заявил, что из-за действий Киева на Запорожской АЭС может возникнуть ситуация, аналогичная происшедшему в Чернобыле и на «Фукусиме». При отказе резервных дизель-генераторов и мобильных насосов ЗАЭС в случае нештатной ситуации произойдет перегрев активной зоны и, как следствие, «разрушение реакторных установок на самой большой в Европе атомной станции с выбросом радиоактивных веществ в атмосферу и разносом их на сотни километров».
Сейчас станцию контролируют российские военные. В последние недели ВСУ регулярно наносили удары по территории ЗАЭС. Представители новой военно-гражданской администрации Запорожской области утверждают, что для этого используются управляемые ракеты и снаряды западного производства. Обстрелы уже повредили высоковольтную линию подстанции «Каховская», персоналу пришлось снизить мощность двух энергоблоков.