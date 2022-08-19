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06:27 (мск), источник: © РИА Новости

Власти Запорожской области заявили об усилении системы защиты ЗАЭС

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг — РИА Новости. Система защиты Запорожской АЭС усилена из-за возможной попытки украинской армии нанести удар по объекту, сообщил РИА Новости член главного совета администрации региона Владимир Рогов.

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Источник: © РИА Новости

Ранее официальный представитель министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что киевский режим готовит резонансную провокацию на Запорожской АЭС во время визита на Украину генсека ООН Антониу Гутеррешем. При этом Россию планируют обвинить в техногенной катастрофе.

«Система защиты АЭС усилена, всех деталей раскрывать не могу. Мы встречаем этот день во всеоружии, так как от режима Зеленского можно ожидать чего угодно», — сказал Рогов.

Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты генерал-лейтенант Игорь Кириллов в четверг заявил, что из-за действий Киева на Запорожской АЭС может возникнуть ситуация, аналогичная происшедшему в Чернобыле и на «Фукусиме». При отказе резервных дизель-генераторов и мобильных насосов ЗАЭС в случае нештатной ситуации произойдет перегрев активной зоны и, как следствие, «разрушение реакторных установок на самой большой в Европе атомной станции с выбросом радиоактивных веществ в атмосферу и разносом их на сотни километров».

Сейчас станцию контролируют российские военные. В последние недели ВСУ регулярно наносили удары по территории ЗАЭС. Представители новой военно-гражданской администрации Запорожской области утверждают, что для этого используются управляемые ракеты и снаряды западного производства. Обстрелы уже повредили высоковольтную линию подстанции «Каховская», персоналу пришлось снизить мощность двух энергоблоков.

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