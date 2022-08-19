Володин заявил, что США обрекают страны Европы на голод, холод и изоляцию

«В США газ сегодня стоит 333 доллара за 1000 кубометров. Сам же Вашингтон продаёт его Европе в 7,3 раза дороже, делая экономику стран ЕС неконкурентоспособной. Инфляция уже достигла рекордных для еврозоны значений — 8,9%», — отметил Володин.
По его словам, аномальная жара, разразившаяся на территории Европы, сильно ударила по сельскому хозяйству, а урожай сократился на 20%. Также ощущается дефицит электроэнергии, стоимость которой выросла в шесть раз за год, добавил Володин.
В чисто стран, которые стали «проводниками политики» США в Европе, стали Англия, Эстония, Украина, Польша, Чехия и Финляндия, считает он. «Вашингтон готов сделать всё, чтобы сохранить свою власть над миром, жертвуя для этого благосостоянием граждан и экономикой европейских стран», — заявил политик.
Володин неоднократно критиковал Европу за введенные санкции, которые, по его мнению, бьют по ним самим. 9 августа он заявил, что 77,6% зарубежных компаний не стали закрывать свой бизнес в России, а также отметил что санкционная политика Запада привела только к росту цен, инфляции и дефициту энергоресурсов.
В начале июля стало известно, что Европейский союз по итогам прошлого месяца впервые в истории импортировал больше сжиженного природного газа (СПГ) из США, чем трубопроводного газа из России. Объем поставок американского СПГ в Европу в июне составил около 5 млрд куб. м, объем же природного газа из России оказался намного меньше этого значения.
Введенные против России санкции и контрсанкции РФ привели к остановке прокачки по газопроводу «Ямал — Европа» (мощность — 32,9 млрд куб. м в год). С начала мая Украина отклоняет заявки «Газпрома» на транзит через территорию ЛНР и ДНР. А в середине июня на 40% сократился объем газа, идущего по газопроводу «Северный поток — 1» (мощность — 55 млрд куб. м в год).