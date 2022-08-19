В России создали дрожжи с человеческим геномТехнология позволит производить препараты, востребованные при выращивании искусственных органов и в травматологии
Фоторепортажи
13Сухой закон: как Европа выживает без воды
13Победители конкурса «Самая красивая страна — 2022»
12:38 (мск), источник: РБК

Патрушев назвал спецоперацию предлогом для антироссийской кампании

Запад развязал против России гибридную войну, а специальная военная операция на Украине используется лишь как предлог для антироссийской кампании, заявил секретарь Совбеза Николай Патрушев на 17-й встрече секретарей советов безопасности государств — членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

Спецоперация на Украине
Источник: РБК

«Начатая нашей страной на Украине специальная военная операция используется лишь как предлог для раскручивания беспрецедентной глобальной антироссийской кампании», — сказал Патрушев (цитата по ТАСС).

По словам Патрушева, предложения Москвы «по формированию долгосрочных юридически обязывающих гарантий безопасности были отвергнуты». «Вместо поиска взаимоприемлемых путей к диалогу предпринимаются попытки изолировать Россию на международной арене, вводятся нелегитимные санкции», — заявил секретарь Совбеза.

Ранее Патрушев называл военную операцию вынужденной. Он утверждал, что «распространение на Украине неонацизма, функционирование на ее территории биолабораторий, задействованных в военно-биологической программе США, а также заявленные киевскими властями планы по созданию ядерного оружия и вступлению в НАТО» создавали угрозы безопасности не только России, но и всего мира.

При этом целью спецоперации секретарь Совбеза называл нейтральный статус Украины, «денацификация», а также предотвращения «геноцида» жителей Донбасса.

Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции 24 февраля. После этого страны Запада ввели санкции против российских физических и юридических лиц. В санкционном списке, среди прочих, находятся в том числе Владимир Путин и Николай Патрушев. Промышленные санкции коснулись российских энергоносителей, а также экспортных ограничений в сфере технологий и обороны.

Следите за развитием темы Военная операция на Украине
 Стало известно об изменении позиции России по встрече Путина и Зеленского
«Есть предел напору фекалий»: Медведев резко отреагировал на опрос о РФ
Спецоперация на Украине
Патрушев назвал СВО предлогом для антироссийской кампании
В ДНР заявили об освобождении 270 населенных пунктов
В Энергодаре сообщили об ударе дронами-камикадзе со стороны ВСУ
МО РФ показало карту последствий чрезвычайной ситуации на ЗАЭС
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта