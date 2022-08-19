Рябков: Киев утратил чувство реальности по вопросу ЗАЭС и готов устроить второй Чернобыль

Безбашенность, с которой наши противники играют с ядерной безопасностью, создает угрозу крупнейшему ядерному объекту в Европе с потенциальными рисками для огромной территории, не только прилегающей к этой станции, а далеко за пределами украинских границ, на запад от Украины и так далее, эта легкость — свидетельство того, что люди полностью утратили чувство реальности и в угоду собственным политическим и геополитическим целям готовы учинить второй Чернобыль.
Сергей Рябковзамглавы МИД РФ (цитата телеканалу «Россия-1»)
Рябков подчеркнул, что присутствие военных РФ, осуществляющих охрану АЭС, это гарантия того, что подобный сценарий не будет реализован.
«Наши системы ПВО в регионе усилены, мы принимаем все меры для того, чтобы обеспечить безопасность станции через те процедуры и механизмы, которые отработаны в том числе по линии наших профильных ведомств», — добавил дипломат.
Как ранее заявил официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков, Украина готовит до 19 августа резонансную провокацию на Запорожской АЭС. Согласно сведениям, которые изложил Конашенков, Киев хочет во время визита на Украину генсека ООН Антониу Гутерриша обвинить Москву «в создании техногенной катастрофы» и ядерном терроризме, ударив по ЗАЭС из Никополя.
Идея создания демилитаризованной зоны
Продвигаемая Западом идея по установлению демилитаризованной зоны вокруг ЗАЭС привела бы к дальнейшему возрастанию рисков, заявил Рябков.
«Про демилитаризованную зону мы слышим не первый день. Все те, кто спонсирует киевский режим, оказывает ему политическую, моральную, идеологическую поддержку, эту тему подхватили. Наговорники пишутся в одном месте, это место — Вашингтон. Остальные, кто работает на поддержку Киева, все это моментально воспринимают как прямое указание, руководство к действию, — отметил дипломат. — Дело в том, что демилитаризованная зона — это дальнейшее возрастание рисков».
Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал создать вокруг Запорожской АЭС периметр безопасности. Как подчеркнул Гутерриш, объект не должен использоваться в качестве части какой-либо военной операции. Генсек ООН полагает, что срочно необходимо соглашение на техническом уровне о безопасном периметре демилитаризации для обеспечения безопасности района.
Москва рассчитывает на то, что визит миссии МАГАТЭ на ЗАЭС состоится, и продолжит работу по его организации, заявил Рябков.
«Двусмысленность и лукавство, с которыми Секретариат Организации Объединенных Наций подходит к этой теме не требуют дополнительных комментариев. Мы вскрывали двуличие тех, кто отвечает за безопасность подобной миссии [МАГАТЭ], они тоже играют в те же самые политические игры, в перекладывание ответственности. В общем, все это видно. Будем смотреть. Мы настроены на то, чтобы поездка экспертов МАГАТЭ состоялась, работа в этом направлении будет продолжена», — сказал замминистра.
Он напомнил, что визит специалистов МАГАТЭ на ЗАЭС был согласован еще в июне.
И если бы не вот те же самые политические игры, когда судьбу станции готовы принести в жертву тому, что считается важным, нужным для Киева сегодня, если бы тогда сработала уже согласованная модель приема экспертов МАГАТЭ на станции, тогда сейчас, наверное, ситуация была бы попроще.
Сергей Рябковзамглавы МИД РФ
3 июня российской стороной и руководством секретариата МАГАТЭ был полностью согласован маршрут и график движения международной миссии агентства на АЭС. Возглавить эту миссию, в состав которой также вошли видные специалисты из ряда стран, планировал гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.
В МИД РФ заявили, что планировавшаяся поездка миссии МАГАТЭ на АЭС была в последний момент сорвана департаментом безопасности Секретариата ООН.
11 августа генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал к демилитаризации станции. Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, комментируя призыв Гутерриша, заявил, что ЗАЭС в результате демилитаризации стала бы уязвимой для провокаций и террористических атак. 15 августа официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик сообщил, что визит инспекторов МАГАТЭ на АЭС возможен из Киева. По его словам, в Секретариате ООН в контакте с МАГАТЭ пришли к выводу, что на Украине есть возможности для обеспечения логистики и безопасности миссии. Помимо этого, Дюжаррик уточнил, что Секретариат ООН не имеет полномочий блокировать или отменять какую-либо деятельность МАГАТЭ, которая может независимо выполнять свой мандат.
Запорожская АЭС, расположенная в городе Энергодар, находится под контролем российских войск. В последние дни украинские силы нанесли несколько ударов по территории станции, используя в том числе беспилотники, тяжелую артиллерию и реактивные системы залпового огня. В большинстве случаев атаки отражают системы противовоздушной обороны, однако фиксируются попадания снарядов в объекты инфраструктуры, а также в районе хранилища ядерных отходов.