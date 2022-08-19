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14:14 (мск), источник: © РИА Новости

Вице-адмирал Соколов стал врио командующего Черноморским флотом

СЕВАСТОПОЛЬ, 19 авг — РИА Новости. Вице-адмирал Виктор Соколов сообщил, что назначен временно исполняющим обязанности командующего Черноморским флотом России.

Источник: © РИА Новости

«Назначен исполняющим обязанности командующего Черноморским флотом… Сегодня с вами проводим первую встречу», — сказал в пятницу Соколов на встрече с офицерами-черноморцами.

До этого Соколов занимал пост начальника Военно-морской академии имени адмирала Кузнецова.

Согласно сайту учебного заведения, Соколов — кадровый военный моряк, прошедший путь от командира минно-торпедной боевой части сторожевого корабля (1985−1987 годы) до заместителя командующего Северного флота (2013−2020) и начальника Военно-морской академии (с 2020 года).

Награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени с мечами, орденом Нахимова, орденом «За военные заслуги» и орден «За морские заслуги».

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