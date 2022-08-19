Эрдоган хочет обсудить с Путиным ситуацию на Запорожской АЭС

«Зеленский нас особенно попросил, чтобы Россия обезвредила все мины вокруг АЭС и сделала это как можно быстрее из-за угрожающих масштабов ситуации. Когда я говорил во Львове, что мы не хотим “второй Чернобыль”, я имел в виду это. Данный вопрос я намерен обсудить с уважаемым Владимиром Путиным. Россия должна сделать этот важный шаг для обеспечения мира», — сказал Реджеп Тайип Эрдоган журналистам президентского пула (цитата по «РИА Новости»).
Вчера, 18 августа, во Львове прошли трехсторонние переговоры президентов Турции и Украины Реджепа Тайипа Эрдогана и Владимира Зеленского и генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша. На встрече обсуждалась ситуация вокруг Запорожской АЭС — крупнейшей АЭС в Европе.
Россия и Украина обвиняют друг друга в обстрелах станции. Из-за военных действий на АЭС остановлен один из шести энергоблоков, мощность еще двух понизили. Руководство МАГАТЭ пытается согласовать с Россией, Украиной и ООН поездку делегации на АЭС для оценки ситуации. Россия утверждает, что военные Украины готовят провокацию на станции. Украина утверждает, что Россия концентрирует военную технику на территории станции.