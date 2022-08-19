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15:20 (мск), источник: ТАСС

Лукашенко заявил, что Белоруссия не собирается нападать на Украину

МИНСК, 19 августа. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его страна не собирается нападать на Украину и у него нет намерения отправлять соотечественников на войну. Об этом сообщило агентство БелТА.

Спецоперация на Украине
Источник: AP 2022

«Вы не думайте, что я тут планирую какое-то нападение: вот Украину будем бомбить с территории Беларуси и так далее. Нет у меня никакого желания, чтобы ваши и мои дети воевали, — сказал Лукашенко в пятницу во время поездки в Брестскую область. — Во имя чего? Нам надо утихомириться».

По его словам, «никакая Украина не воюет сегодня». «Сегодня с Россией воюет весь блок НАТО и Америка прежде всего», — изложил свою точку зрения белорусский лидер. Он считает, что Европа уже давно прекратила бы эту войну, если бы США не продолжали с помощью Польши подстегивать боевые действия.

Лукашенко отметил, что его страна стала приютом для тысяч украинцев, которые получают белорусское гражданство. «Как они работают. И рады. Почему? Потому что они горе пережили, они перенесли войну. И это наши люди. Мы их не должны обижать», — подчеркнул президент. По его словам, надо беречь то, что есть. «И не надейтесь, что кто-то вам принесет и даст. У нас есть где заработать. У нас все есть для того, чтобы жить и работать», — заявил глава государства.

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